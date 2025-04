Tenda, Gribaudo (PD): “Dopo smentita, ci dite quando aprirà?”

“Il Tunnel del Tenda non aprirà il 27 giugno: dopo aver smentito i falsi annunci, ci potete dire quando allora avverrà l’apertura, considerato che ci era stato detto entro fine giugno? Manca un mese, siamo stufi di attendere che il sito dell’Anas venga aggiornato, cosa che puntualmente non avviene mai”. Così Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Partito Democratico, sulla riapertura del Tunnel del Tenda.

“Un mese fa interrogavo il Ministero dei Trasporti proprio per ottenere parole di verità e a oggi l’unica certezza è che non c’è una data precisa per la riapertura e che comunque sarà a traffico alternato - prosegue la deputata cuneese - Ancora una volta chiedo: basta teatrini della politica, si pensi al bene di chi quel territorio lo vive ogni giorno e ha bisogno che i lavori finiscano il prima possibile”.

“L’altra certezza, molto più amara, è che ancora non ci sono notizie sui ristori per la popolazione colpita economicamente. Invito il Governo, che grazie al ministro Salvini si è riempito la bocca di tante promesse mai mantenute, a sbrigarsi per aiutare chi è stato colpito economicamente dall’inefficienza di questa politica” conclude Gribaudo.