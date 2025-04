Venerdì 9 maggio a Palazzo Banca d'Alba talk sulla canzone ecologista con lo scrittore Walter Pistarini

Ingredienti: incontri, musica, ambiente e sostenibilità. È Chasing the Future - FrequenTa, che propone il primo talk della stagione per venerdì 9 maggio. L’appuntamento in collaborazione con Banca d’Alba, è in programma alle 21, nella sala convegni di Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4. Lo scrittore Walter Pistarini proporrà un excursus sulle canzoni ambientaliste a partire dai primi anni del ‘900 fino ai giorni nostri, nel giorno dell’uscita del libro “Canzoni per un sogno. Prima enciclopedia della canzone ecologista”. Ingresso libero e gratuito.

Canzoni per un sogno

Canzoni per un sogno è la prima raccolta di canzoni ecologiste scritte a partire di primi decenni dello scorso secolo. Il sentimento che emerge da questa enciclopedia è l'amore per l'ambiente da parte della comunità artistica e musicale di tutto il mondo. Un amore che però dimostra due facce. Se da un lato è il desiderio di vivere in un mondo più pulito, rispettoso della natura e della vita ad aver fatto scrivere parole e musiche celebri, allo stesso tempo troviamo canzoni di denuncia delle condizioni di sfruttamento della Terra. Un libro affascinante, curato da Walter Pistarini, che ci consente di aprire una finestra finora inesplorata sul mondo artistico.

Sin dalla metà del ‘900, gli artisti hanno dato voce all’amore per l’ambiente: da Dylan a Bowie, da Dalla a Celentano, dai Beatles a De André. È il primo canzoniere che raccoglie questi brani.

L’autore

Walter Pistarini è uno scrittore e saggista italiano, classe 1952, già autore di numerosi saggi sulla musica di Fabrizio De André che hanno avuto grande successo di critica e di vendite. È laureato in Lettere, arte musica e spettacolo.

Per informazioni sulla serata scrivere a: chasingthefuturealba@gmail.com

Dopo la pausa estiva, Chasing the Future - FrequenTa riprenderà a settembre. La rassegna Chasing the Future è organizzata con il contributo di Fondazione CRC, Banca d’Alba e Stroppiana Assicurazioni e prodotta da Milleunanota Alba e Dragonfly Music Studio in collaborazione con Ipogeo Records e Cose Note Edizioni.