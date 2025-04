Stagione estiva alle porte: la Polizia locale di Cuneo intensifica i controlli antidegrado

Anche nel mese di aprile la Polizia Locale di Cuneo ha confermato il proprio impegno nella tutela del territorio, con un'intensificazione delle attività dei nuclei di Pronto Intervento e Servizi Mirati. L'obiettivo è stato quello di garantire la vivibilità del capoluogo durante le festività pasquali e degli eventi delle scorse settimane.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti hanno rilevato oltre venti incidenti dall'inizio del mese (superando i cento dall'inizio dell'anno). Tra i casi più rilevanti, spicca il ritiro della patente a un conducente risultato in possesso di una licenza annullata dalla Motorizzazione Civile già nel 2015. Numerosi sono stati anche i posti di controllo presso i principali snodi cittadini, finalizzati a garantire il rispetto delle norme di comportamento e culminati in multe per violazioni al Codice della Strada, oltre a sospensioni brevi della patente, laddove previsto.

Per quanto riguarda la sicurezza urbana e il contrasto al degrado, le operazioni condotte dal personale del Distaccamento di corso Giolitti e dalle pattuglie automontate hanno portato all'identificazione di numerosi individui responsabili di illeciti.

Sono stati emessi verbali per violazioni legate a stupefacenti, ubriachezza molesta e consumo di bevande alcoliche in violazione di ordinanze sindacali, con l'aggiunta di ordini di allontanamento dove necessario. Un'attenzione particolare è stata dedicata all'area "Quadrilatero" nei pressi della stazione ferroviaria, dove le operazioni serali hanno condotto all'arresto di un individuo per rapina in un esercizio commerciale della zona.

Prosegue, infine, la programmazione delle attività della Polizia Locale di Cuneo in vista dei prossimi mesi e dell'arrivo della stagione estiva, riconfermando un'azione tempestiva per la gestione delle emergenze e il rispetto delle norme, a vantaggio della vivibilità del capoluogo e del benessere dei cittadini.