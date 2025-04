Banca CrSavigliano ha rotto gli indugi: approderà sulla piazza di Saluzzo

La notizia era nell’aria da tempo e lunedì sera se n’è avuta conferma ufficiale: la Cassa di Risparmio di Savigliano approda a Saluzzo. Sede e tempistica restano da definire, ma l’apertura di una filiale importante in città, inserita nel piano triennale industriale deliberato dal consiglio di amministrazione, fa supporre che i tempi possano essere relativamente stretti.

La banca saviglianese ha individuato la città di Saluzzo e il suo hinterland, valli comprese, come un bacino cui guardare e su cui operare. Una decisione che, al di là del risiko bancario che da qualche anno interessa il territorio dopo il susseguirsi di fusioni fra grandi gruppi, non potrà non avere conseguenze nei rapporti tra le due città.

Quella che sembrava essere una difficoltà, legata al fatto che Banca Cassa di risparmio Spa annovera nella compagine società Bper (poco più del 30%) , a giudizio del presidente Francesco Osella non rappresenta più un ostacolo insormontabile.

“I risultati dell’esercizio 2024 sono particolarmente soddisfacenti e superiori alle previsioni. Questo aspetto – spiega Osella – rafforza il nostro convincimento che la banche del territorio, se gestite con competenza, hanno una loro ragion d’essere. Pur coi chiari di luna della situazione internazionale guardiamo con moderato ottimismo al futuro e crediamo che zone a noi contigue possano essere interessate al nostro modello, consolidato in tanti anni di esperienza”.

Azionista di maggioranza della Cassa di Risparmio di Savigliano resta la Fondazione omonima col 60%, cui si aggiunge poco meno del 10% ceduto negli scorsi anni alle tre maggiori Fondazioni piemontesi, CrTorino, CrCuneo, Compagnia San Paolo oltre al 30% del gruppo emiliano Bper acquisto anni fa in un’operazione che aveva coinvolto le quattro Casse di risparmio del Cuneese, Saluzzo, Bra, Fossano e Savigliano.

Le prime due, come noto, sono state acquisite in toto da Bper, mentre Fossano e Savigliano hanno resistito difendendo con orgoglio la propria autonomia.

Il direttore generale Emanuele Regis spiega che la mission principale della CrS resta l’erogazione del credito: “La minuziosa conoscenza delle realtà produttive del territorio, molte delle quali sono piccole e micro imprese, ci permette di operare con snellezza senza dover sottoporre il cliente a quegli esami stressanti che i grandi gruppi richiedono chi si rivolge loro per un prestito. I numeri – ribadisce - ci confortano: abbiamo appena l’uno per cento di crediti deteriorati e le sofferenze sono sotto allo zero”.

Concetto ripreso da Luca Crosetto, vicepresidente della Banca ma anche presidente provinciale di Confartigianato e al vertice della Camera di Commercio di Cuneo: “Un istituto di credito come il nostro – afferma – ha dimostrato nei fatti di essere vicino e attento ai bisogni delle categorie. Se questo è valso sempre nel corso degli anni, a maggior ragione vale oggi con le incertezze che caratterizzano il panorama mondiale. Il 9 maggio apriremo a Vernante uno sportello digitale automatizzato a tangibile dimostrazione dell’ attenzione verso le Terre Alte rimaste pressochè prive di servizi bancari”.

Nel corso del 2024 Banca CrS ha erogato 100 milioni di credito alle aziende, per lo più piccole e medie, e 85 milioni di prestiti alle famiglie sotto varie forme, la principale delle quali resta il mutuo per l’acquisto della prima casa.

Sergio Soave, presidente della Fondazione azionista di maggioranza e prossimo alla scadenza, si dice convinto della bontà di aver mantenuto la proprietà della Banca Spa “perché – argomenta – ne è derivata una proficua sinergia che è andata a vantaggio della città e del territorio”.

L’auspicio suo e dei vertici dell’istituto saviglianese è che l’approdo sulla piazza saluzzese non venga interpretato come un atto di ostilità, ma sia semmai foriero di opportunità per nuove collaborazioni.

Osella e Soave arrivano a sognare – così come successo per le tre grandi Fondazioni piemontesi – che anche la Fondazione CrSaluzzo possa acquisire una percentuale, per quanto minima, di proprietà della Banca CrSavigliano Spa.