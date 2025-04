Dimar compie 50 anni e lo fa con l’impegno di sempre

Dimar S.p.A. celebra 50 anni di attività, confermando il proprio impegno verso i valori che da sempre ne guidano il percorso: la valorizzazione del territorio, l’attenzione al sociale e la costruzione di un futuro più responsabile e inclusivo. Per sottolineare questo importante traguardo, l’Azienda ha scelto di avviare un’iniziativa di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), dedicata ai bambini che affrontano terapie oncologiche.

Dal 5 al 18 maggio 2025, in tutti i supermercati e ipermercati di vendita al dettaglio (Mercatò, Ok Market e Catering, gestiti da Dimar S.p.A.), sarà possibile donare 2€ in cassa: Dimar raddoppierà l’importo raccolto, destinandolo a tre importanti Enti che si occupano di assistenza, supporto psicologico e ricerca scientifica:

• UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV (Torino)

• Gaslininsieme ETS (Genova)

• La Collina degli Elfi (Govone – CN)

Gli Enti beneficiari operano quotidianamente al fianco dei bambini ricoverati e delle loro famiglie, offrendo supporto durante il percorso terapeutico e contribuendo concretamente alla ricerca in ambito pediatrico. L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione nei punti vendita aderenti e sui canali digitali dell’Azienda.

Come sottolinea l’Amministratore Delegato, Alessandro Revello, di Dimar: “Ci sono ricorrenze che invitano a guardarsi indietro, ma anche a rivolgere lo sguardo verso ciò che conta davvero. In questo momento per noi così significativo, abbiamo sentito il bisogno di dedicare un pensiero a chi attraversa situazioni di particolare fragilità. È un modo, il nostro, per esprimere gratitudine e per restituire, in punta di piedi, un segno di vicinanza a realtà che ogni giorno accompagnano con cura e discrezione bambini e famiglie in percorsi complessi.”

A rafforzare il messaggio, interviene la Presidente dell’Azienda, Simona Revello, con queste parole: “Un traguardo così significativo e importante è anche un’occasione per rinnovare il nostro impegno verso il benessere della comunità, guardando al futuro con responsabilità e partecipazione. Abbiamo imparato che il vero valore si costruisce insieme alle persone, giorno dopo giorno. Celebrare i 50 anni con un’iniziativa sociale significa riaffermare il nostro modo di essere impresa: radicata nel territorio, attenta ai bisogni delle comunità e impegnata nel costruire valore, anche umano. La solidarietà è parte integrante della nostra identità”.

Ma l’impegno di Dimar non si ferma qui: in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a novembre 2025 verrà lanciata una nuova iniziativa solidale, con l’obiettivo di sostenere alcune associazioni locali che ogni giorno operano per prevenire e contrastare la violenza di genere.

