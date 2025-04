Cavallermaggiore, boom di pubblico nel primo weekend della Sagra del Gorgonzola. Si prosegue fino al 4 maggio

Dopo un primo weekend da record, con quasi 2.800 commensali tra pranzi e cene ufficiali della sagra e migliaia di visitatori che hanno affollato il centro storico tra stand gastronomici, mostre e spettacoli, la Sagra del Gorgonzola DOP di Cavallermaggiore si prepara a vivere un secondo fine settimana all’insegna del gusto, della musica e della cultura.

L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico sono stati tangibili: dalla Piazza dello Street Food alle degustazioni della Blu Arena, dalle esibizioni musicali in piazza ai laboratori per bambini, ogni angolo della città ha respirato il sapore e l’energia della festa.

Grande successo anche per le iniziative collaterali: centinaia di partecipanti al Tour dei Produttori Locali grazie alle navette messe a disposizione gratuitamente dall’organizzazione, decine di bambini coinvolti nelle attività di caseificazione, spettacoli itineranti e momenti di intrattenimento sempre affollati, il gemellaggio enogastronomico con la città di Agropoli (SA).

Ora si guarda al ponte del 1° maggio e al weekend conclusivo, che si preannuncia altrettanto ricco.

Tra gli appuntamenti più attesi: I laboratori della Blu Arena, che continuano il 1 e il 4 maggio con degustazioni guidate di formaggi erborinati, vini, birre e miele; le attività per bambini e gli spettacoli di magia e giocoleria; il Tour dei Produttori Locali, che prosegue con le navette gratuite verso Cascina Sant’Anna (con tappa al Castello di Monasterolo), Caseificio Persia ed Edith Cosmesi; le mostre artistiche e fotografiche allestite nelle chiese e negli spazi storici della città, tra cui l’intenso omaggio a Gianmaria Testa, il percorso visivo “Natura e Femminilità” nei Battuti Bianchi, la mostra di paesaggi “Respiri” di Giuliano Gariglio e le opere grafiche d’epoca di San Sebastiano.

E naturalmente, la Piazza degli Erborinati, con produttori e affinatori di formaggi erborinati che presentano al pubblico i propri formaggi blu in vendita e in degustazione lungo gli stand del centro storico di via Roma.

Il gran finale sarà domenica 4 maggio con l’energia travolgente dei Lucky Luciano’s e il DJ set My Generation Party, che chiuderanno ufficialmente la Sagra 2025.

“Siamo felici e orgogliosi della risposta del pubblico – commentano Pro Loco e Comune di Cavallermaggiore insieme a Biraghi SpA, main sponsor dell’evento –. Questo secondo weekend sarà la conferma che la Sagra del Gorgonzola è diventata un appuntamento capace di attrarre, coinvolgere e valorizzare il nostro territorio con un’offerta variegata e di qualità.”

L’invito è aperto a tutti: Cavallermaggiore vi aspetta ancora, dal 1° al 4 maggio, per scrivere insieme le ultime, bellissime pagine di questa edizione straordinaria.