Iva Zanicchi alla Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

È stato svelato alle 14 di oggi, mercoledì 30 aprile, il nome della prima grande artista che si esibirà sul palco della 71ª Fiera Nazionale della nocciola. Iva Zanicchi sarà in concerto domenica 24 agosto, alle 21.30, al parco La Pieve, con ingresso libero e posti a sedere.

Sarà un’occasione per assistere alla performance di una delle più grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta nella straordinaria cornice dell’Alta Langa.

Con l'annuncio ufficiale da parte del Comune di Cortemilia, inizia il countdown per l'evento più atteso della capitale della Nocciola, che ogni anno attira migliaia di turisti da tutta Italia.

Iva Zanicchi non ha bisogno di presentazioni; definita da alcuni addetti ai lavori l'Amália Rodrigues italiana, si è esibita in alcuni dei più importanti teatri internazionali ed è entrata nelle classifiche discografiche di svariati paesi tenendo lunghe tournée in quasi tutto il mondo.

Nel corso della sua importante carriera, su undici partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere tre volte (1967, 1969, 1974), diventando

la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora.

Coach dei talent show “Io canto Generation”, “Io canto Family” e da gennaio 2025 anche di “Io canto Senior”, il 13 febbraio, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2025 viene insignita del premio alla carriera Città di Sanremo.

