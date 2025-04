Nell’area talk di “QuintEssenza” dalle ricette storiche di Santarosa all’uso delle erbe nei cocktails

La Fondazione Ente Manifestazioni annuncia il ricco calendario di talk e visite guidate in programma a Savigliano domenica 18 maggio per la XXVI edizione di “QuintEssenza”, l’evento che porta erbe, spezie e fiori in tutta la città, proponendo un ampio percorso mercatale e tante iniziative. In piazza Santarosa, l’apprezzatissima “area talk” si ripresenta con un ricco programma di ospiti che indagheranno con il pubblico l’uso di erbe e spezie sotto variegati punti di vista: partendo dalle proposte culinarie della tradizione, passando per profonde riflessioni personali per giungere alla presentazione di libri.

Tante anche le visite guidate in programma: gli studenti dell’IIS Cravetta inviteranno i visitatori ad “Andar per giardini”, i volontari di A.L.T.E.A. li accompagneranno all’Orto Botanico e anche il Muses – Accademia Europea delle Essenze proporrà dei tour per l’occasione. Tra le novità da non perdere, l’esposizione di illustrazioni a tema “QuintEssenza” a cura della pittrice botanica Giulia Otta, nel chiostro di San Pietro in piazza Molineri. La maggior parte delle visite guidate è ad ingresso libero e gratuito ma per alcuni si consiglia la prenotazione. Per maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com.

In Piazza Santarosa, alle 10, l’architettata Nadia Lovera porterà i partecipanti alla scoperta di antichi sapori culinari con “La Cucina di Casa Santa Rosa” e, a seguire, ci sarà la premiazione del concorso “Salsa verde Santa Rosa”, dedicato alla storica variante locale della ricetta del bagnetto verde. Dalle 11.30 alle 12.30, il campione Mondiale di Pesto Genovese, Mattia Bassi, svelerà i segreti per realizzare il condimento ligure con mortaio in marmo e pestello, come da tradizione. Dalle 14.30 alle 15.30, invece, Massimo Salvagno di APS FiorInMissione proporrà “Nella tua venuta al mondo trovi la soluzione”, invitando il pubblico a riflettere su come diverse problematiche possano essere dovute alla dinamica di parto. Dalle 16 alle 17, il centro diurno Eta Beta di Savigliano presenterà il libro “Racconti al centro”, frutto di due anni di lavoro nell’ambito del progetto “Amici miei”. Infine, dalle 17.30 alle 18.30, ci sarà la presentazione del libro “Aromatiche da… Bere”, in cui l’autrice Ottavia Castellato riscopre e reinterpreta l’uso delle erbe, impiegandole in gustosi e rigeneranti cocktail.

Con “Andar per giardini”, gli studenti dell’IIS Cravetta accompagneranno i visitatori a scoprire Palazzo Cravetta (via Jerusalem), il chiostro di San Pietro (piazza Molineri), il chiostro di Santa Monica ((via Garibaldi), il chiostro e il giardino interno di San Francesco, il giardino dei sensi a Palazzo Taffini (via Sant’Andrea). Le visite guidate all’interno del Muses, a cura del museo, partiranno alle 11.30, alle 14.30, alle 15.30 e alle 17, al costo di 12 euro per il biglietto intero e 8 euro il ridotto. Gli studenti dell’ associazione A.L.T.E.A.accompagneranno all’orto botanico in piazza Turletti e, infine, nel chiostro di San Pietro (piazza Molineri), dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare l’esposizione di illustrazioni botaniche e naturalistiche di Giulia Otta e assistere alla pittura ad acquerello dal vivo.