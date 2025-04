"Rap di Cittadinanza", a Cuneo una serata di musica e partecipazione per dire sì ai diritti

Cuneo per i Beni Comuni e i Comitati Referendari locali promuovono “Rap di Cittadinanza”, un evento che unisce musica e impegno civico. Venerdì 2 maggio, alle ore 21:30, il Prestige Shisha Lounge Bar di Piazza Boves 5, a Cuneo, ospiterà una serata di festa, ma anche di confronto e attivismo.



Sul palco si esibiranno *NEDE, BJ e LEMSI* , giovani artiste e artisti della scena rap/trap:

Nede è una talentuosa artista che fonde pop, rap ed elettronica in un sound unico, sempre innovativo e pronta a stupire.



BJ è il rapper che ha fatto parlare di sé nel mondo del freestyle, con la sua penna affilata e il flow inconfondibile che lascia sempre il segno.



Lemsi, con uno stile fresco e originale, sta conquistando sempre più attenzione, spaziando tra diverse influenze musicali e creando un sound che non passa inosservato.



La serata continuerà con una jam session aperta a chiunque voglia contribuire. Un’occasione per trasformare la musica in uno strumento di lotta, riflessione e partecipazione attiva.



L’incontro fa parte della campagna per il referendum dell'8 e 9 giugno. Uno dei quesiti riguarda l’ampliamento dell’accesso alla cittadinanza per chi vive in Italia (dai 10 anni di residenza richiesti si passerebbe a 5), una misura che mira a includere e garantire parità di diritti, e che riguarda centinaia di migliaia di giovani.



Gli altri quesiti affrontano il tema del lavoro e la protezione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. È il momento di fermare l’indifferenza che lascia le persone più vulnerabili senza tutele. I diritti non devono essere un privilegio per pochi, ma devono essere garantiti a tutti, senza eccezioni.



Durante la serata, sarà possibile:

🔹 Approfondire i temi dei quesiti referendari

🔹 Ritirare materiali informativi

🔹 Scoprire come essere parte attiva della campagna