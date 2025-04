Santa Sindone, la prima pubblica Ostensione nel 1578 quando era conservata nella chiesa parrocchiale di Diano d’Alba

L'associazione Mo.Ma.Li di Monforte d’Alba, insieme con Italia Nostra sezione di Alba e ChaTo, Chemins du Saint Suaire, In Viaggio con la Sindone organizza dal 2 al 25 maggio una mostra ispirata da questo anno giubilare, cogliendo nella Sindone un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio di arte locale (affreschi, tele, ex voto, oggetti) che il nostro territorio conserva.

La mostra verrà allestita nei locali del Museo “Colonnello Martina” e della Biblioteca Civica in piazza Umberto I a Monforte d’Alba. L’inaugurazione alle ore 18 di venerdì 2 maggio, dopo i saluti di Sua Eccellenza il Vescovo di Alba monsignor Marco Brunetti e delle autorità locali, prevede gli interventi di Franca Giusti, presidente di ChaTo, e dello storico dell’arte Walter Accigliaro, autore del volume Immagini e culto della Sacra Sindone nella diocesi di Alba.

La mostra è organizzata con il sostegno della Banca d’Alba, Pierres de Joie by Franco e con il patrocinio della Diocesi di Alba e dei Comuni di Monforte d’Alba, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d’Alba, Monchiero, Novello e Verduno.

Il percorso di approfondimento sul tema della Santa Sindone si aprirà con la riproduzione fotografica della tela commemorativa della prima pubblica Ostensione del 1578, conservata nella chiesa parrocchiale di Diano d’Alba, e l’esposizione di alcune stampe ottocentesche celebrative.

Alcuni pannelli illustreranno i passaggi della Sindone attraverso i secoli, in particolare il trasferimento nel 1576 da Chambéry a Torino, voluto dal duca Emanuele Filiberto, per favorire il pellegrinaggio del cardinale Carlo Borromeo. Ancor più interessante per il nostro territorio il viaggio da Torino a Genova nel 1706 durante l’assedio dei Francesi alla città di Torino, di cui sono documentate in mostra numerose testimonianze.

Grandi riproduzioni fotografiche di affreschi e tele a carattere sindonico presenti nel territorio della langa albese (Alba, Novello, Verduno, Monchiero e Cherasco) documentano una devozione che si è protratta nel tempo.

Dal Santuario del Beato Sebastiano Valfrè e dalla chiesa parrocchiale di Verduno provengono l’ex voto, il suo Rosario e le reliquie delle fodere del Sacro Lino, evidenziando il particolare legame del Beato con la Sindone.

È anche presente in mostra una ricca collezione di materiale devozionale di proprietà privata e dell’associazione ChaTo: sculture, medaglie commemorative, immagini su supporti di carta e tela. Volumi antichi e recenti testimoniano lo studio della Sindone nei suoi diversi aspetti: storico, scientifico e letterario.

Nel periodo di apertura della mostra saranno anche organizzate delle visite nelle chiese e nelle cappelle che ospitano le opere riprodotte nell’esposizione.



“LA SANTA SINDONE - Storia, devozione e arte locale”

2 – 25 maggio 2025

Biblioteca civica e Museo “P. D. Martina”

Piazza Umberto I, 2 – Monforte d’Alba

Orari: lunedì 10-13; giovedì 15-18; sabato e domenica 10-13 e 15-18.

Per informazioni: biblioteca@comune.monforte.cn.it