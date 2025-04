Sui sentieri dell’Alta Valle Varaita: escursione guidata alla Balconata del Puy

L'associazione "Alevé Libre" di Casteldelfino propone un nuovo appuntamento alla scoperta del territorio dell'alta Valle Varaita.

Sabato 3 maggio è in programma un percorso escursionistico guidato ad anello sul circuito “Balconata del Puy”, un sentiero panoramico che conduce alla borgata omonima, alla cappella di Sant’Orso e San Chiaffredo, alla Croce che sovrasta l'abitato di Casteldelfino con ritorno nel borgo.

Sarà una camminata tra panorami splendidi, fioriture primaverili e storia locale.

Il ritrovo è previsto alle 8,30 presso la Libreria Alpina in via Pontechianale, 31 con partenza alle 9 e rientro previsto per le h 12.30. Seguirà un rinfresco presso la libreria.

L'iscrizione è gratuita per chi è già tesserato all'associazione 2025 .

Per gli altri il costo è di 15 euro (che comprende il tesseramento 2025).

Per info e prenotazioni: 328.4468330 -349.5474791 info@alevelibre.it