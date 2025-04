Svelata l'edizione 2025 di “Savix-Comics & Bricks”, grande attesa per il concerto gratuito di Cristina D'Avena con i Gem Boy

Mauro Repetto, Danilo Bertazzi (alias “Tonio Cartonio”), Cristina D'Avena con i Gem Boy, Kenta Suzuki. Sono solo alcuni dei tanti nomi che prenderanno parte a Savix-Comics & Bricks 2025, l'evento dedicato al mondo dei fumetti, anime, cosplay, games e dei bricks che torna a Savigliano il 10 e l'11 maggio.

Presentata ufficialmente alla stampa mercoledì mattina in Municipio, la terza edizione si annuncia densa di avvenimenti, promettendo un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Come sempre nel ricordo di Francesco Gerbaldo, giovane giornalista e grande appassionato di fumetti, scomparso troppo presto.

Riguardo gli ospiti, la kermesse prenderà il via venerdì 9 maggio al Teatro Milanollo: Mauro Repetto, ex 883, con il suo spettacolo “Alla ricerca dell'Uomo Ragno” (già sold-out) proporrà al pubblico una serata all’insegna della musica e dei racconti sulla sua carriera.

Tra le guest star di questa edizione ci sarà Danilo Bertazzi, indimenticato “Tonio Cartonio” della Melevisione, pronto ad incontrare il pubblico tra momenti di nostalgia e divertimento nel pomeriggio del sabato.

A chiudere Savix 2025, domenica 11 maggio, sarà un gran finale d’eccezione: Cristina D’Avena, insieme ai Gem Boy, regalerà al pubblico le più belle sigle e canzoni rimaste nella memoria collettiva.

Grandi novità per quanto riguarda le aree della manifestazione. Se il Main Stage quest'anno troverà spazio in piazza Cavour, l'Ala polifunzionale di piazza del Popolo ospiterà l'Area Japan, offrendo un'immersione completa nella cultura nipponica. Altra new entry sarà la spettacolare Area Media Stage in piazza Turletti: ospiterà talk, workshop e meet & greet con ospiti speciali del settore.

L'amatissima Area Bricks si espande, e per l'edizione 2025 troverà casa nei suggestivi ambienti di palazzo Muratori-Cravetta e palazzo Taffini, offrendo un'esperienza espositiva unica tra storia e creatività.

Per tutti gli appassionati di fantasy e rievocazioni storiche, l'Area Fantasy in parco Graneris sarà il luogo perfetto per immergersi in atmosfere medievali con combattimenti dimostrativi, spettacoli e attività tematiche.

Non mancherà l’ area dedicata al gioco: torna l’Area Games, con un’ampia selezione di giochi in scatola e di carte, per gli amanti dei videogiochi vintage, e l’Area Expo in Piazza Santarosa, dove espositori e stand tematici offriranno il meglio del mondo “nerd”.

Altra novità di rilievo, l'Artist Alley, realizzata in collaborazione con le associazioni Papersera e Linea Cinetica, che ospiterà grandi artisti del mondo del fumetto e dell’illustrazione, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare i loro autori preferiti e scoprire nuove opere.

Confermata la tradizionale ed attesissima gara cosplay, che vedrà sfilare e sfidarsi talentuosi cosplayer con i loro incredibili costumi.

«Quest’anno – spiegano gli organizzatori – l'illustrazione ufficiale di Savix celebra la forza ed il carisma dei personaggi femminili, con una selezione iconica che rende omaggio alla creatività e alla passione delle donne nel mondo del fumetto e dei cartoni. Un tributo visivo che riflette lo spirito di inclusione che da sempre caratterizza l'evento. Frutto di un grande lavoro di squadra, Savix è ormai entrato di diritto tra le principali manifestazioni di Savigliano, e confidiamo che anche in questa terza edizione sappia colpire nel segno».