Bra: Fratelli d'Italia chiede d'intitolare un parco, una via o una piazza a Sergio Ramelli

Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale della città di Bra è stata presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Patria una mozione per intitolare un parco o una strada di Bra a Sergio Ramelli, studente milanese militante del Movimento Sociale Italiano, aggredito a Milano il 13 marzo 1975 da rappresentanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia Operaia, ed in seguito deceduto a causa dei traumi riportati.

La figura di Ramelli, a Bra, è stata ricordata anche con un evento organizzato lo scorso 7 marzo. Questa la richiesta presentata da Carlo Patria e diffusa agli organi di stampa che pubblichiamo integralmente:

“Visto l'art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, si propone la seguente mozione. Premesso che Sergio Ramelli, giovane studente milanese, fu brutalmente assassinato il 29 aprile 1975 a soli 18 anni, vittima di un attacco politico violento durante il difficile periodo degli anni di piombo. La sua uccisione, avvenuta per motivi legati al clima di odio politico di quegli anni, rappresenta un episodio tragico della nostra storia contemporanea e costituisce un monito contro ogni forma di violenza e intolleranza.

Gli anni di piombo sono stati un periodo segnato da forti tensioni politiche e violenze che hanno coinvolto l'intera società italiana, causando divisioni profonde e numerose vittime tra cui anche giovani come Sergio Ramelli.

Considerato che il ricordo di questi tragici avvenimenti e delle vittime di violenze politiche deve essere preservato e trasmesso alle generazioni future, affinché tali episodi non si ripetano. La dedica di un luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli rappresenterebbe un gesto simbolico di grande importanza, volto a ricordare il valore del dialogo democratico e della convivenza pacifica tra persone con opinioni politiche diverse. In molte altre città italiane, parchi, vie o piazze sono stati già intitolati alla memoria di Sergio Ramelli, a testimonianza della necessità di promuovere la riflessione storica e il rifiuto della violenza.

Visto che durante l’evento in ricordo di Sergio Ramelli, svoltosi a Bra lo scorso 7 marzo, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, on. Paola Frassinetti, sono stati molti gli interventi di amministratori pubblici del territorio, a cominciare da quello del Vice Sindaco di Bra Biagio Conterno, che hanno sottolineato con convinzione e risolutezza l’importanza di ricordare questo tragico episodio affinché sia chiaro, soprattutto ai più giovani, che la violenza non può essere mai considerata uno strumento di lotta politica.

Il Consiglio Comunale:

1. Impegna il Sindaco e la Giunta comunale a individuare un parco, una via o una piazza nel territorio comunale da intitolare alla memoria di Sergio Ramelli, al fine di ricordare il tragico episodio della sua uccisione e di promuovere una cultura della pace, del dialogo e del rispetto reciproco.

2. Invita l'Amministrazione comunale a organizzare, in occasione della futura intitolazione, un momento pubblico di riflessione aperto a tutta la cittadinanza, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà locali, per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della violenza politica, della democrazia e della tolleranza.

3. Chiede che, nella realizzazione della targa commemorativa, siano presenti elementi che richiamino esplicitamente il valore della memoria storica e il rifiuto della violenza politica, con una dicitura come: "In memoria di Sergio Ramelli, giovane vittima della violenza politica, affinché simili tragedie non si ripetano. A monito contro ogni forma di intolleranza e violenza".