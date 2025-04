Caso Fondazione Bertoni, il Consiglio comunale di Saluzzo opta ancora per un rinvio

Ci si attendeva, nella seduta del Consiglio comunale saluzzese di ieri sera, martedì 29 aprile, una serrata discussione sul controverso caso della Fondazione Bertoni e invece nulla.

Le minoranze, dopo aver richiesto vari chiarimenti sull’ente strumentale del Comune che organizza manifestazioni ed eventi, e aver presentato le loro controdeduzioni, avevano deciso di presentare un’interrogazione, la cui discussione è stata però, ancora una volta, rinviata.

La vicenda Fab è questione complessa che da mesi tiene banco e rispetto alla quale l’amministrazione ha voluto prendersi ancora una pausa di riflessione per dar tempo agli uffici di predisporre risposte (che saranno fornite per iscritto) in merito agli aspetti giuridici e normativi dell’ente.

Le minoranze non hanno eccepito sul rinvio anche perché la maggioranza ha assicurato che il tema – per quanto concerne l’aspetto più propriamente “politico” del caso - verrà portato nel prossimo Consiglio comunale con apposito ordine del giorno contestualmente all’esame del conto consuntivo dell’ente.

Appare chiaro che i quesiti posti, oltre ad essere tanti, sono per vari aspetti insidiosi, da qui la scelta della giunta di fornire risposte scritte, precise e puntuali, capaci di fugare i dubbi sulla trasparenza e sugli ipotetici conflitti d’interesse adombrati dai consiglieri di opposizione con le loro domande.