Giuliana Mossino critica duramente il bilancio consuntivo di Bra

È stata molto chiara Giuliana Mossino, del Gruppo Lega Salvini Premier, nel suo intervento durante il consiglio comunale di lunedì 28 aprile, nella critica all’operato dell’amministrazione di Gianni Fogliato.

Al termine dell’esposizione da parte del sindaco dei dati relativi al bilancio consuntivo 2024 è stata la prima a replicare e ad esprimere alcune considerazioni sul documento, sintetizzate in un successivo comunicato stampa che riportiamo testualmente:

“Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Bra, è stato discusso il bilancio consuntivo dell’anno 2024. Durante il mio intervento, ho evidenziato come questo documento, pur chiudendo formalmente in pareggio per un totale di oltre 65 milioni di euro, metta in luce criticità che non possono più essere ignorate.

I dati parlano chiaro: rispetto a un previsionale di investimenti di oltre 7,5 milioni di euro, sono stati accertati solo 3,2 milioni e incassati ancora meno. Il risultato? Promesse disattese e cantieri mai avviati. Le entrate in conto capitale sono ferme al 54% e gli oneri di urbanizzazione sono stati utilizzati quasi interamente per la spesa corrente. Anche i tributi accertati risultano inferiori alle previsioni di oltre 700.000 euro, mentre le entrate extratributarie calano di 830.000 euro rispetto al previsionale.

A fronte di tutto ciò, la spesa corrente aumenta di oltre 6 milioni di euro rispetto alle stime iniziali. Una forbice che solleva seri dubbi sulla reale attendibilità del bilancio previsionale, strumento essenziale per indirizzare le politiche pubbliche.

Preoccupante è anche l’assenza del previsto mutuo per l’acquisizione dell’ex scalo merci, destinato a diventare un’area parcheggio strategica per il centro cittadino. La cronica carenza di parcheggi resta uno dei nodi irrisolti della nostra città, con gravi ripercussioni sul commercio e sulla qualità della vita: basti pensare alla mancata riapertura del cortile delle ex scuole maschili, oggi inutilizzato dopo 16 anni di promesse e rimpalli. A peggiorare la situazione si aggiunge la modifica alla viabilità cittadina di via Principi, trasformata a senso unico per l’ennesimo cantiere: un intervento annunciato senza una visione d’insieme, che rischia di creare ulteriori disagi a residenti e attività economiche della zona.

Emblematico anche il caso del Bra Calcio, che ha appena conquistato la promozione in Serie C. Una vittoria che dovrebbe rappresentare un'opportunità di rilancio per l’intera città. Invece, l’incertezza sulla struttura sportiva necessaria per affrontare il nuovo campionato dimostra ancora una volta la mancanza di visione di questa amministrazione. Lo sport può e deve essere leva di sviluppo, sociale ed economico.

Pur non mettendo in discussione la correttezza contabile, emerge con evidenza una gestione ordinaria, senza slanci, senza progettualità incisive. A questo sesto anno consuntivo della Giunta Fogliato non si arriva con risultati concreti da presentare ai cittadini, ma con una città che fatica a rispondere alle sfide del presente e alle opportunità di sviluppo.

La città ha bisogno di un’amministrazione più dinamica, capace di programmare, investire e offrire risposte concrete alle reali esigenze del territorio. I cittadini meritano di più”.