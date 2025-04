Passerella della stazione ad Alba, ancora nessuna grata: il Comune valuta una barriera per sicurezza e decoro

Da tempo si segnalano rifiuti e situazioni di degrado nella zona laterale della passerella ferroviaria di Alba, in particolare accanto alla prima scala che sale verso il sovrappasso. Un punto critico non solo per il decoro urbano, ma anche per la sicurezza, visto che vi si accede facilmente e che ospita un’intercapedine priva di barriere efficaci.

Proprio su questo è intervenuto in Consiglio comunale il consigliere di minoranza Massimo Reggio. Nella sua interpellanza ha chiesto chiarimenti su un accordo informale preso in passato con la direzione della stazione, che si era impegnata a installare una griglia di separazione tra il vano scala e la zona laterale. Ma quella griglia, ha sottolineato Reggio, non è mai stata installata.

La risposta dell’assessore Edoardo Fenocchio ha confermato che il problema è noto all’Amministrazione, ma che il margine d’intervento è limitato da accordi formali precedenti. “La passerella è stata realizzata in forza di due convenzioni scritte tra il Comune di Alba e RFI, che regolano la progettazione, la costruzione e la gestione della struttura”, ha precisato.

Secondo Fenocchio, questi accordi rendono necessari approfondimenti tecnici e giuridici prima di intervenire anche con un’opera semplice come una schermatura: “L’area è già protetta da un parapetto, ma una barriera più performante potrebbe evitare usi impropri dello spazio e ridurre i rischi. Gli uffici hanno già svolto una valutazione tecnica sulla fattibilità, ma ora serve un passaggio formale”.

Nell’interpellanza è stato ribadito anche il tema della scarsa manutenzione e della pulizia della passerella. Anche su questo punto Fenocchio ha confermato che il Comune è attivo nella gestione delle criticità, tra cui il controllo sulle porte d’accesso al sovrappasso, in parte di propria competenza.

Il nodo principale resta però la collocazione della barriera: “Non possiamo procedere in autonomia – ha concluso l’assessore – perché il manufatto rientra in convenzioni articolate. Ma l’intenzione dell’Amministrazione è quella di agire, compatibilmente con le verifiche necessarie".