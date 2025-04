Torna la Giornata della Salute organizzata da Anap Cuneo

Il prossimo 25 maggio si terrà l'ormai tradizionale Giornata della Salute, voluta, ideata e coordinata da ANAP Confartigianato Cuneo. L'appuntamento è fissato alle Terme di Lurisia e focalizzerà la propria attenzione sul benessere psicofisico, con particolare attenzione sul cervello e sul rapporto tra salute mentale, intestino e microbiota intestinale. Ricerche scientifiche di recente pubblicazione, infatti, hanno confermato come la salute dell'intestino influisca sulle funzioni cognitive. In altre parole, mangiar bene e tenere il proprio microbiota intestinale in perfetta forma aiuta a prevenire il declino cognitivo e lo sviluppo di alcune malattie neurologiche.

Alimentazione e prevenzione delle demenze: come proteggere il cervello

La cura e la prevenzione delle demenze costituiscono due delle principali sfide della salute pubblica. Studi recenti hanno evidenziato come una corretta alimentazione possa avere un ruolo fondamentale nella prevenzione di queste patologie. Una dieta ricca di antiossidanti, grassi buoni come gli omega-3, vitamine e fibre sembrerebbe migliorare la funzionalità intestinale e proteggere il cervello, rallentando l'invecchiamento cellulare e riducendo l'infiammazione, due dei fattori chiave nello sviluppo della demenza. Per supportare uno stile di vita più sano e consapevole, Redcare ha deciso di proporre una serie di guide pratiche pensate per aiutare chiunque a migliorare il proprio stile di vita. Attraverso consigli basati sulle ultime evidenze scientifiche, Redcare accompagna gli utenti nella scelta di cibi nutrienti, nella pianificazione dei pasti e nella comprensione del legame esistente tra alimentazione e salute cerebrale. Adottare buone abitudini quotidiane non solo contribuisce a mantenere il corpo in forma, ma è anche un investimento prezioso per la salute generale e, in particolar modo, per il benessere cerebrale. Con il supporto offerto dalle guide di Redcare , prendersi cura del proprio corpo diventa un percorso più semplice e, soprattutto, accessibile a tutti.

Il programma della Giornata della Salute ANAP

L'ormai tradizionale appuntamento si terrà domenica 25 maggio e comincerà alle 9,30 del mattino, con un caffè di benvenuto e l'accredito dei partecipanti. Dopo la presentazione dell'evento e i saluti di rito, interverranno alcuni esperti incaricati di spiegare ai presenti il ruolo della salute intestinale nel benessere mentale. Tra gli esperti ci saranno il dottor Aldo Manca, gastroenterologo ed ex primario presso l'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, e il dottor Franco Perla, neurologo ed ex primario dell'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. Entrambi approfondiranno la relazione esistente tra il cervello e il microbiota intestinale. Alle ore 13,00, il Radium Relais di Lurisia si occuperà dell'allestimento di un pranzo dedicato a tutti i partecipanti, quindi metterà a disposizione dei presenti delle guide incaricate di illustrare le principali caratteristiche dello storico stabilimento termale, fondato nel 1940 e tra i più apprezzati del nord Italia. L' evento si concluderà entro le 16,30. Potranno parteciparvi tutti i soci ANAP, cui verrà concesso l'accesso gratuito alle strutture, ma anche i non soci, ai quali verrà richiesto un contributo di 35 euro. Per rendere la giornata più godibile, è richiesta la conferma di partecipazione entro e non oltre venerdì 16 maggio, da comunicare alla Segreteria Provinciale o agli Uffici Zona. Sarà possibile iscriversi fino all'esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni più dettagliate, si prega di contattare la Segreteria ANAP di Cuneo.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partener nell'ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.