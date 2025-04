Roll Cloud Lavorare sulla nuvola, il Team 3 “Ponti digitali” dell'IIS Peano Pellico di Cuneo ha vinto la sfida con il progetto “ChiaroClic”

Si è concluso ieri, con una sfida creativa, la quarta edizione del progetto Roll Cloud Lavorare sulla nuvola, il percorso innovativo che accompagna le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado del Piemonte alla scoperta del cloud e dell’Intelligenza artificiale. Il progetto, promosso da Fondazione Mondo Digitale ETS, si inserisce nel programma Opening Future, un progetto congiunto di Google Cloud, Intesa Sanpaolo e TIM Enterprise, dedicato allo sviluppo delle competenze digitali. Nel corso dell’anno, preparati dai formatori FMD e dai professionisti delle aziende partner, gli studenti delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado si sono cimentati in una sfida creativa, immaginando una nuova funzionalità di IA integrata che potesse migliorare un servizio esistente in cloud (es. Spotify, Gmail, Netflix...). In particolare, 51 studenti delle scuole IIS Andriano di Castelnuovo don Bosco (AT), IIS Pellico-Peano di Cuneo, Liceo Artistico Felice Casorati di Romagnano Sesia (Novara), IIS Vittorio Alfieri di Asti, IIS A. Avogadro di Torino hanno partecipato ieri al Creative Day, ospitato negli spazi dell’Opening Future Hub e del Customer Innovation Center, presso Officine Grandi Riparazioni in corso Castelfidardo a Torino. Affiancati dai formatori FMD e dai professionisti aziendali, hanno immaginato un servizio in cloud con nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale integrata, in risposta a una sfida di Diversity & Inclusion. Il contenuto della sfida è stato proposto agli studenti divisi in team nel corso della mattinata, in maniera casuale. Ognuno ha immaginato una soluzione innovativa che utilizza l’IA per migliorare un servizio cloud e affronta il problema assegnato. La soluzione proposta, presentata di fronte alla giuria, ha richiesto un brainstorming fra i partecipanti del team e una vera e propria valutazione della fattibilità tecnica, economica e del potenziale impatto. Tra i temi proposti: accessibilità, inclusione, comunicazione, bias e discriminazioni, formazione e sviluppo. Ha vinto il Team 3 “Ponti digitali” dell'IIS Peano Pellico di Cuneo con il progetto “ChiaroClic”. La proposta riguarda un nuovo servizio cloud progettato per le persone anziane, una funzione vocale integrata nei servizi Google che parla in maniera gentile e semplice per accompagnare le persone nell’utilizzo delle app. Gli altri premiati: il Team 8 “NextGen” dell'IIS V.Alfieri-Q. Sella di Asti con il progetto “Futura App” (Progetto più inclusivo), il Team 9 “AvoGenius” dell'IIS A. Avogadro di Torino con il progetto “Totem Vox” (Progetto più efficace), il Team 6 “pontI culturAli” del Liceo Artistico F. Casorati di Romagnano Sesia (Progetto più creativo).

La sfida del 10 aprile scorso, che ha riguardato le classi delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole superiori, ha visto confrontarsi 57 ragazze e ragazzi da cinque province del Piemonte: Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Il tema proposto, “raccontare una storia, visualizzarne l’essenza”, ha previsto un primo percorso online, che li ha visti ideare e scrivere una Easy Cloud Story arricchita da immagini generate con strumenti di intelligenza artificiale. Poi la trasformazione del racconto in una potente immagine di copertina con strumenti come Gemini e DeepDream, lavorando in gruppo e confrontandosi con formatori ed esperti di FMD, TIM Enterprise e Google Cloud. A conquistare il primo posto è stato il team I tecnologici dell’istituto comprensivo Castelnuovo don Bosco (Asti) con il progetto Il risveglio bionico, una storia di rinascita e trasformazione tra natura e tecnologia. Nella squadra Angelo, Greta, Andrea ed Elisa.