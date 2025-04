Basket: successo di pubblico e atleti per il “Torneo Langhe Roero 2025”

La quarta edizione del Torneo Nazionale “Langhe Roero 2025” si è conclusa domenica 27 aprile con una festa che ha coinvolto i tantissimi ragazzi che hanno animato una tre giorni di basket e divertimento.

L’evento, organizzato da Olimpo Basket Alba e Pallacanestro Farigliano, svoltosi dal 25 al 27 aprile, ha coinvolto 1500 persone, provenienti da tutta Italia, è stata una vera festa all’insegna del basket e della scoperta del bellissimo territorio di Langhe e Roero.

Le palestre e i palazzetti che hanno ospitato le gare sono stati quelli nei 7 comuni di Alba, Carrù, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene.

36 sono state le squadre partecipanti, numero record, provenienti dal Piemonte, ma anche dal resto dell’Italia: da Verona, da Milano, da Roma, da Bergamo, da Genova e non solo.

Il torneo ha visto protagoniste tre categorie, Esordienti maschili (Under 12), Under 13 femminili e Under 13 maschili.

Rispettivamente, sono salite sul podio le squadre di Nole Ciriè (prima esordienti), Moncalieri (seconda esordienti), Oleggio (terza esordienti), Bergamo (Prima U13 femminile), Legnano (seconda U13 femminile) e San Martino di Lupari (terza femminile), Roma (prima U13 maschile), Farigliano (seconda U13 maschile) e Diano Marina (terza U13 maschile).

Nella nota stampa diffusa dagli organizzatori si legge:

“Al di là dei risultati, è stato bellissimo passare per i numerosi palazzetti respirando entusiasmo, divertimento e la voglia di giocare di tutti i ragazzini e le ragazzine coinvolte e delle rispettive famiglie, staff ed accompagnatori.

A sostenere l’evento sono state Banca d’Alba, l’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero e le cantine amiche di Demarie, La Collina di Dioniso, Rivetto, Rizzi, Romana. Queste ultime hanno per altro ospitato in tour e degustazione gruppi di atleti e accompagnatori.

A chiudere l’evento sono state le due premiazioni, svoltosi ad Alba (Esordienti Maschile e U13 femminili) e Dogliani. Come possibile vedere dalle foto sono stati degli autentici bagni di folla con il campo e gli spalti gremiti e festanti. Si può davvero dire che questa edizione da record sia stata un grande successo, per il quale si ringraziano le due società organizzatrici (Olimpo Alba e Pallacanestro Farigliano), le squadre partecipanti, lo staff, gli arbitri e i volontari, oltre che tutti gli atleti e le atlete!

Appuntamento all’anno prossimo, sempre nella splendida cornice delle Langhe e Roero”.