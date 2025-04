“La metodologia di allenamento del portiere di calcio”: lunedì 5 maggio incontro a Centallo

Secondo appuntamento del 2025 per il gruppo provinciale AIAC Cuneo guidato dal nuovo presidente Dario Barberis.

Lunedì 5 maggio dalle 20, presso lo stadio comunale “Don Eandi” di Centallo, avrà luogo una serata dal tema “La metodologia di allenamento del portiere di calcio”.

Relatori per l’attività di base: Emiliano Campana e Andrea Minero (Juventus FC); relatori per l’agonistica e le prime squadre: Riccardo Bertolini ed Enrico Vaudagna (Torino FC); relatore per il settore dilettantistico: Raffaele Cioffi (Asd Valvermenagna); relatore per la metodologia federale e calcio femminile: Enrico Chiapale (Rapp Nazionale U16 LND).

L’ingresso alla serata (gratuito) è previsto dalle 19.30 ed è rivolto ad allenatori portieri, portieri, appassionati, allenatori di calcio, dirigenti, giocatori etc; si ricorda che nel corso della stessa sarà possibile, per coloro i quali non avessero ancora provveduto, perfezionare il tesseramento AIAC per l’anno 2025