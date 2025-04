Sabato 17 maggio torna la StraSavian

Fervono i preparativi per la StraSavian 2025, la tradizionale corsa non competitiva, aperta a tutti, che quest'anno si svolgerà il 17 maggio, eccezionalmente di sabato per motivi organizzativi legati a concomitanze con altri eventi. Da qualche giorno sono state ufficialmente aperte le iscrizioni.

Organizzata dal Comune di Savigliano– con altre associazioni ed altre realtà sportive cittadine – la StraSavian prevede anche questa volta due i percorsi, quello open (circa 12 km) e quello classico (circa 6 km). Il primo – pettorale arancione – è riservato ai corridori che vogliano mettersi alla prova scoprendo sentieri sconosciuti in mezzo alla natura. Piccola novità, la partenza avverrà alle 9.00 da piazza Santa Rosa, un po' prima del solito. Il secondo percorso – pettorale verde – è rivolto invece a chi desideri passeggiare in compagnia lungo le vie di Savigliano. Partenza anticipata anche in questo caso, alle 9.30 da piazza Santa Rosa.