Scacchi: il giovane talento braidese Simone Marletta vince il campionato regionale

Buoni risultati del circolo Il Posto degli Scacchi di Bra-Alba al campionato piemontese assoluto svoltosi a Torino durante il "ponte" del 25 aprile.

Il 12enne campione in erba braidese Simone Marletta vince il titolo regionale e si qualifica per le semifinali del campionato italiano assoluto. Quinto il recente campione provinciale e candidato maestro Simone Zerbin di Piobesi che manca la qualificazione di pochissimo allo spareggio tecnico. Diciottesimo l’istruttore FIDE albese e candidato maestro Giorgio Degiorgis, che segue da coach il giovane Marletta e dice: “Ha un vero talento naturale per gli scacchi, sta crescendo con grande rapidità e ha grandi possibilità di sviluppo negli anni a venire e il potenziale per ottenere traguardi importanti. In questo torneo ha giocato veramente a un buon livello e ha dominato l’ex campione italiano e Maestro FIDE Passerotti in una partita poi terminata patta”.

Molto soddisfatto il presidente del circolo Giuseppe Ingrassia che chiosa: “Un grande risultato per la nostra ASD in forte crescita e ormai il club scacchistico più numeroso in provincia, in pochi mesi abbiamo collezionato il titolo provinciale e regionale, vittorie in alcuni tornei importanti e promosso due team in serie C nel campionato italiano a squadre; stiamo facendo molti corsi nelle scuole in provincia e stiamo creando molti nuovi appassionati al grande gioco degli scacchi specie tra i giovani”.

Il circolo Il Posto degli Scacchi promuove il gioco sia a livello amatoriale che agonistico e organizza corsi per principianti ed esperti. Il circolo è aperto a Bra un pomeriggio e una sera alla settimana e ad Alba il sabato pomeriggio. Per info 3452131166.