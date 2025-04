Volley: il Mondovì Volley saluta e ringrazia Giusy Bertolotto: "Hai lasciato un segno indelebile nella nostra società"

Le strade del Mondovì Volley e di Giusy Bertolotto si separano! La preziosa collaboratrice del Puma, dopo circa dieci anni di lavoro, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Una scelta particolarmente sofferta visto il grande attaccamento alla società rossoblù. La notizia circolava nell'ambiente già da qualche mese, ma oggi la società presieduta dall'Avv. Mario Bovetti ha voluto renderle omaggio con un post di saluti e ringraziamenti, proprio nel suo ultimo giorno di servizio presso la società rossoblù.

Giusy in questi anni trascorsi nel Mondovì Volley ha rivestito diversi ruoli, da quello di responsabile dell'area comunicazione a quello di direttore esecutivo. Ruoli svolti con estrema competenza ed energica professionalità, tanto da essere molto apprezzata non solo in Piemonte, ma praticamente in tutte le società sparse per il territorio nazionale che nell'ultimo decennio hanno interagito con lei. Anche la nostra redazione sportiva ci tiene a rivolgere a Giusy Bertolotto un sentito e sincero ringraziamento per il modo con cui ha svolto il ruolo di addetto stampa del Puma. La sua squisita e puntuale disponibilità e la sua competenza hanno reso più agevole il nostro compito d'informazione. Di seguito il post pubblicato sulla pagina social del Mondovì Volley:

Dopo molti anni di collaborazione è difficile trovare le parole giuste per esprimere quanto Giusy sia stata importante per noi.

La sua dedizione, professionalità e il suo spirito di squadra hanno lasciato un segno indelebile nella nostra società che porteremo sempre nel cuore Puma.

Auguriamo il meglio per il suo prossimo capitolo, auspicando che possa trovare la stessa soddisfazione e successo che ha avuto con i colori rossoblu!

Un forte abbraccio Giusy!