La falce di Luna all'alba sulla basilica di Superga: grande spettacolo in cielo

Una spettacolare foto di Valerio Minato è stata catturata all'alba del 25 aprile da Torino.

Lo scatto mostra un'affilata falce di Luna fondersi con Superga.

Questa foto non solo cattura la bellezza naturale della Luna e della basilica, ma anche l'abilità tecnica necessaria per immortalare un momento unico.

Per l’occasione, torna alla mente una poesia dedicata al nostro splendido satellite: “O falce di luna calante” è un componimento del grande poeta Gabriele D’Annunzio, scritta quando l’autore aveva solo diciotto anni e racchiusa nella raccolta “Canto novo”.



"O falce di luna calante” di Gabriele D’Annunzio



O falce di luna calante

che brilli su l’acque deserte,

o falce d’argento, qual mèsse di sogni

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

Aneliti brevi di foglie,

sospiri di fiori dal bosco

esalano al mare: non canto non grido

non suono pe ’l vasto silenzio va.

Oppresso d’amor, di piacere,

il popol de’ vivi s’addorme…

O falce calante, qual mèsse di sogni

ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!