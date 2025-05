Greta Cozzolino della Cuneoginnastica ottiene il pass per i nazionali agli interregionali di Torino

Torino, campionato interregionale Gold allieve di Ginnastica Artistica femminile della federazione Ginnastica d'Italia; le tre ginnaste della Cuneoginnastica, qualificate dai regionali, hanno difeso i colori del sodalizio cuneese.

Allieva 1, Anastasia Dotta, cuneese, classe 2016, dopo la prova regionale offuscata da una lunga influenza si riscatta in questa gara di zona tecnica; con delle buonissime esecuzioni migliora il suo punteggio totale e conclude al diciassettesimo posto su oltre 40 ginnaste provenienti da tutto il Piemonte e Liguria.

In gara nella categoria allieve 4, cuneese, classe 2013 spicca Sophia Delfino, impegnata nuovamente su due programmi, base e avanzato. Sophia, campionessa regionale in carica, non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale e a conquistare una importante posizione sul podio. Alcuni lievi problemi fisici non le hanno permesso nei giorni precedenti alla gara di potersi allenare nel totale delle sue potenzialità. Alla trave presenta per la prima volta un'entrata dal valore C del codice dei punteggi internazionale ed è la prima ginnasta cuneese ad eseguire questo elemento molto complesso. Per lei due ottimi salti al volteggio, è infatti una delle pochissime ginnaste della sua età ad essere così competitiva in questo attrezzo.

Greta Cozzolino, cuneese , allieva 3, non concede decimi agli avversari e con una gara senza sbavature e molto tirata con punteggi ravvicinatissimi tra le concorrenti, si impone su tutti conquistando il titolo di campionessa di zona tecnica. Si qualifica così di diritto alla finalissima nazionale di Civitavecchia.