La Cuneoginnastica brilla a Padova: promettenti i risultati al Campionato di Squadra Allieve Gold

La società Cuneoginnastica ha preso parte lo scorso fine settimana, 25 e 26 aprile, al prestigioso Campionato di Squadra Allieve Gold che si è svolto a Padova, portando in pedana due formazioni giovanili pronte a farsi valere nel panorama nazionale.

Nella categoria Allieve 1 (atlete nate nel 2012 e 2013), il trio composto da Adele Bramard, Alessia Mattio e Sofì Myftaraj ha ottenuto un buonissimo 20° posto assoluto, classificandosi come seconda squadra piemontese, dietro solo alla blasonata Eurogymnica di Torino, società militante in serie A.

Le giovani atlete hanno gareggiato con gli esercizi di squadra a 3 palle, coppia con cerchi eseguita da Alessia e Adele e individuale alle clavette per Sofì, che ha impressionato con il punteggio di 22.533, tra i migliori della giornata per la specialità.

Per la categoria Allieve 3 è arrivato l’importante debutto nazionale per le classe 2015 Cecilia Ferrero, Alexandra Nitorean, Ilaria Tealdi e Sophia Sedda, che si sono classificate 55esime su oltre 80 squadre partecipanti. Un risultato incoraggiante per una squadra alla sua prima esperienza a questi livelli.

Grande soddisfazione per le allenatrici e per tutta la società, che vede così premiato il lavoro costante svolto in palestra e conferma il valore del proprio settore giovanile.

La Cuneoginnastica continua così a rappresentare con orgoglio il territorio cuneese anche sulle pedane più importanti.