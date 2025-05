“Chitarre in città” al Milanollo di Savigliano

Savigliano ha accolto domenica 27 aprile 2025 il concerto conclusivo della quarta edizione di “Chitarre in città”, un evento che ha saputo catturare l’attenzione di un vasto pubblico.

Organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio con la direzione artistica di Michelangelo Alocco e Cristiano Alasia, il concerto ha rappresentato una splendida vetrina per i giovani talenti della musica classica, con la chitarra protagonista indiscussa della serata.



La manifestazione, ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale della città, ha visto la partecipazione di 35 giovani musicisti, che, durante le due giornate di workshop (sabato 26 e domenica 27 aprile), hanno avuto l’opportunità di perfezionare i brani destinati alla performance finale. Con la guida esperta del M° Cristiano Alasia, i partecipanti hanno potuto approfondire le tecniche interpretative e affinare la loro preparazione musicale, creando una sinergia unica tra studio e performance.

Il concerto, che si è svolto presso il prestigioso Teatro Milanollo alle ore 21, ha entusiasmato il pubblico con un repertorio ricco di emozioni e virtuosismo, eseguito con grande maestria.



I musicisti protagonisti della serata : Edoardo Abrate, Emilia Aimasso, Anna Alasia, Christian Alasia, Agata Borra, Francesco Battistel, Samuele Cantarella, Domenico Cerchio, Dario Cerchio, Federico Chiarlone, Pierluca Chiarlone, Lorenzo Conte, Giorgio De Milato, Luce Gaudino, Carlo Galvagno, Lorenzo Ghio, Greta Gonella, Paolo Lanfranco, Agata Lingua, Andrea Mana, Massimiliano Milanesio, Silvia Mosca, Rebecca Negro, Luca Nepita, Angelo Pasquali, Luca Pasquali, Agata Peirano, Martina Rivetto, Alessandro Rispoli, Tommaso Ruatasio e Alice Vignolo. Il concerto è stato diretto dal Maestro Cristiano Alasia.

Un momento speciale della serata è stato l’intervento del Duo Novecento, composto dal flautista Gianluca Nicolini e dal chitarrista Fabrizio Giudice, che ha aperto il concerto con un’intensa e raffinata esibizione, preparando il pubblico all’ingresso dei giovani chitarristi dell’ensemble.



“Chitarre in città” non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio punto di riferimento per la valorizzazione dei giovani talenti locali e per la promozione della cultura musicale sul territorio.

Un evento che, ancora una volta, ha dimostrato come la musica possa essere un potente strumento di unione e crescita per l’intera comunità.

La manifestazione, infatti, si è svolta grazie al patrocinio e alla collaborazione di numerosi enti, tra cui il Comune di Savigliano, l'Assessorato alla Cultura, la Consulta cultura e promozione del territorio, oltre a importanti realtà bancarie e culturali come Banca CRS, Fondazioni CRS, CRT .