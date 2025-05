Tennistavolo: oro per Simone Garello dell'A4 Verzuolo ai campionati italiani giovanili disputatisi

Medaglia d'oro per Simone Garello ai campionati italiani giovanili disputatisi a Terni dal 25 a 30 aprile. Il giovane pongista verzuolese è salito sul più alto gradino del podio nella gara di doppio maschile della categoria Under 17, disputata in coppia con il torinese Lorenzo Simon Davide. I due, che già si erano aggiudicati il titolo tricolore lo scorso anno, sono riusciti a riconfermarsi campioni italiani grazie ad una bella gara che li ha visti superare con grande sicurezza i vari turni eliminatori e raggiungere la semifinale nella quale hanno sconfitto per 3-2 la coppia friulana Paulina-Carmeli, accedendo così alla finale nella quale hanno prevalso, sempre per 3-2, sul duo romano Bianchi-D’Arcangeli al termine di un combattutissimo match.

Medaglia di bronzo invece per la formazione femminile Under 13 nella competizione a squadre. La compagine verzuolese, composta da Marta Garello, Melissa Marku ed Alice Rivoira, dopo essersi aggiudicata il proprio girone di qualificazione, ha raggiunto la semifinale dove è stata sconfitta dalla squadra toscana del Prato.

Oltre a questi exploit buoni risultati sono stati ottenuti in altre gare. Simone Garello si è distinto anche nella gara di singolo nella quale ha conquistato il 5° posto. Nel doppio misto della categoria Under 15 il duo composto da Maddalena Rosso ed Elia Barbero ha raggiunto i quarti di finale; stesso risultato per Simone Garello e la biellese Lodovica Motta in quello della categoria Under 17. Nella gara a squadre della categoria Under 15 la formazione femminile dell’A4, composta da Caterina Cavallera e Maddalena Rosso, ha conquistato la 5a posizione. Nella gara di doppio maschile Under 13 Ettore Casonato, in coppia con l’astigiano Filippo Badellino, ha conquistato il 5° posto, così come Marta Garello nel doppio femminile della stessa categoria, disputato in tandem con la novarese Serena Rossati.