Al via il nuovo anno di Servizio Civile con il Consorzio Monviso Solidale

Si sono tenuti, a metà aprile, i colloqui di selezione per i giovani candidati e candidate al Servizio Civile Universale nelle sedi gestite dal Consorzio Monviso Solidale.

Sono pervenute all'Ente 78 domande, a fronte di 74 posti disponibili quest’anno. Ogni giovane poteva iscriversi in una sola sede e molte sedi hanno ricevuto più domande. In seguito ai colloqui svolti, i posti come Operatori ed Operatrici Volontari che verranno attivati saranno una cinquantina: alcuni ragazzi e ragazze non si sono presentati al colloquio, altri non sono stati valutati idonei al servizio, altri ancora non hanno accettato le sedi proposte.

Le sedi di servizio sono sia direttamente legate agli uffici del Consorzio Monviso Solidale nell’ambito dell'Educativa Territoriale, il Servizio Sociale e l'Assistenza Domiciliare (anche nelle Unità Minime Locali del territorio, non solo nelle sedi più grandi di Fossano, di Savigliano e di Saluzzo); sia collocate all'interno dei Comuni nelle sedi coprogettanti come Villanova Solaro, Venasca, Racconigi, Caramagna, Salmour, Bene Vagienna, sia, infine, negli uffici di associazioni del territorio come Oasi Giovani di Savigliano, APDAM di Bene Vagienna, Viso a Viso di Ostana o L’Arcipelago di Fossano.

Alcune di queste si trovano anche nelle Case di riposo come a Paesana, a Scarnafigi, a Marene o nelle scuole materne come a Cavallermaggiore, Torre S. Giorgio e Fossano.

Il territorio è piuttosto ben rappresentato con 15 sedi attivate nel Fossanese e altrettante nel Saviglianese, 17 nel Saluzzese e 7 tra Racconigi e Caramagna.

L’esperienza di Servizio Civile inizierà per i ragazzi e le ragazze il 28 maggio e durerà 12 mesi; le Operatrici e gli Operatori Volontari saranno impegnati per 25 ore a settimana e riceveranno dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile un rimborso spese di 507,30 euro.

“Il Servizio Civile – spiegano dal Monviso Solidale - rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani; è un investimento, un anno nel quale si può contribuire a formare e rafforzare la coscienza civica, la consapevolezza che sia sostenibile stare al mondo solamente imparando che si appartiene a una comunità.

Il programma presentato al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile dal Consorzio Monviso Solidale – in cordata con altri Enti nazionali di SCU – ha per titolo “Con impegno e passione”, e si realizza attraverso la finalità generale di promuovere la crescita personale dei giovani volontari di Servizio Civile, rendendoli protagonisti nella realizzazione di interventi individuali e nella partecipazione alle attività aggregative rivolte a specifiche componenti della popolazione, in condizione o meno di fragilità.

Le persone che gli operatori e le operatrici volontarie incontreranno saranno minori, adolescenti, soggetti con disabilità, anziani, migranti, famiglie. Il contributo che porteranno gli OV si espleterà sia attraverso il lavoro di 'cura' e di accompagnamento delle persone che incontreranno, sia maturando la capacità di lavorare in 'équipe' insieme agli operatori e nel corso di riunioni interprofessionali tra servizi e durante gli incontri con le associazioni del Terzo settore del territorio”.

I bisogni principali cui si intende dare risposta con i progetti di Servizio Civile sono:

Ridurre le barriere sociali, culturali e strumentali che limitano le possibilità delle categorie più vulnerabili della popolazione (minori e adolescenti, persone anziane e con disabilità, famiglie e stranieri) di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale, politica ed economica del Paese.

Aumentare l'accesso ai servizi culturali, educativi, sociali e sanitari, pubblici e privati.

Offrire opportunità per fare comunità attraverso il tempo libero, l’educazione, l’amicizia, la cultura e lo sport.

Per avere maggiori informazioni sul Servizio Civile al Consorzio Monviso Solidale, telefonare a Cristina Paschetta al numero 0172-698628 o inviare una mail all'indirizzo cristina.paschetta@monviso.it