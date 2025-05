Le torri medievali di piazza Risorgimento si illuminano di rosso nella Giornata Mondiale della Croce Rossa.

La città di Alba ha aderito alla proposta del Comitato locale della Croce Rossa e l’8 maggio colorerà di rosso i suoi monumenti.

In tutta Italia la CRI metterà in campo eventi per celebrare la festa di tutti i volontari.