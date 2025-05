Alba: aperte le iscrizioni a “Estate insieme”

Il Comune di Alba, con il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero e grazie alla disponibilità di associazioni ed enti del territorio, promuove le attività estive per bambini e ragazzi residenti ad Alba, di età compresa tra i 6 ed i 17 anni.

Le attività di “Estate Insieme” si terranno dal 16 giugno al 8 agosto 2025, divise su quattro turni di due settimane ciascuno, differenziati per fasce di età.

Il primo turno sarà dal 16 al 27 giugno; il secondo turno sarà dal 30 giugno all’ 11 luglio; il terzo turno sarà dal 14 al 25 luglio; il quarto turno sarà dal 28 luglio all’ 8 agosto.

I centri saranno aperti dalle 8.30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, con possibilità di pranzare.

Le iscrizioni, verranno raccolte, da ogni singolo Centro, nei giorni venerdì 9 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sabato 10 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.30, lunedì 12 maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e andranno ad esaurimento posti, per informazioni è possibile contattare i diversi centri.

La quota d’iscrizione per ogni turno (pasto escluso) è: 100 euro per un figlio; 150 euro per due figli; 200 euro per tre figli.

Muss8 Estate Insieme

Scuola Primaria Mussotto – Via C. Delpiano, 5

Parrocchia della Trasfigurazione/Coop. Soc. Progetto Emmaus

areaminori@progettoemmaus.it – 349 1066623

Turni: 1-2-3-4

Iscrizioni: Parrocchia della Trasfigurazione - Via C. Delpiano, 30

Elementari-Medie-Superiori

Estate Sport 2025

Scuola Primaria Rodari – Corso Europa, 134

G.S. San Cassiano asd

estateragazzisanca@gmail.com - 328 7753281

Turni: 1-2-3-4

Iscrizioni: Scuola Rodari

Elementari-Medie

Camp d’Istà 2025

Palacentrostorico Via Generale Dalla Chiesa, 2

San Paolo Sport Alba asd aps

campdista@gmail.com – 351 7860019

Turni: 1-2-3-4

Iscrizioni: Palacentrostorico

Elementari-Medie-Superiori

Summer Camp Pianeta Duomo

Oratorio del Duomo – Corso M. Coppino, 43

Oratorio Duomo Aps

pianetaduomo@gmail.com – 389 9580087

Turni: 1-2-3-4

Iscrizioni: Oratorio del Duomo

Elementari-Medie-Superiori

Centro Un’Estate Olimpica

Stadio A. Manzo San Cassiano - Loc. San Cassiano

Coop. Soc. Il Pianeta

centriestivipianeta@gmail.com – 351 3371515

Turni: 1-2-3-4

Iscrizioni: Stadio A. Manzo

Elementari-Medie-Superiori

Centro Il Pianeta Cristo Re

Oratorio Cristo Re

Coop. Sociale Il Pianeta

centriestivipianeta@gmail.com - 340 7306578

Turni: 1-2-3-4

Iscrizioni: Parrocchia Cristo Re – Via Giovanni XXIII

Elementari-Medie-Superiori

Divin Maestro

Oratorio Divin Maestro – Corso Piave, 71/b

Parrocchia Divin Maestro

sandra.alessandria@gmail.com – 339 4288515

Turni: 1-2

Iscrizioni: Oratorio Divin Maestro

Elementari–Medie

Oratorio Moretta – Casa Maria Ausiliatrice

Corso Langhe, 77 – Corso Langhe, 106

Parrocchia Madonna della Moretta e Casa Maria Ausiliatrice

estateragazzi@parrocchiamoretta.it – 389 8260253

Turni:1-2-3

Iscrizioni: Sala Marello – Corso Langhe, 106

Elementari–Medie