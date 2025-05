Alba, c’è anche il compositore albese Paolo Paglia nell’album pubblicato da Tactus

È un dato di fatto: la musica è un linguaggio universale che aiuta a sentirsi meglio. In effetti, che si tratti di un sassofono, di un violino, o di un’orchestra intera, i dolci suoni degli strumenti musicali sono in grado di immergerci in stati d’animo positivi e far riaffiorare bei ricordi.

E l’arte delle note si respira tutta nell’album pubblicato da Tactus, che comprende composizioni originali per violino e sassofono di autori del Novecento e contemporanei, che riescono a comunicare emozioni davvero intense!

Oltre ai brani di repertorio di Adolf Busch e Pierre-Max Dubois sono incise composizioni inedite di Antonio Pessetto, Alberto Piazza, Luca Moscardi e il maestro albese Paolo Amedeo Paglia.

Tutta l’opera firmata da Emma Nicòl Pigato e Giovanni Scarpa si costruisce ovviamente intorno alla magia della musica, per una raccolta dedicata a chiunque adori la delicatezza del violino e l’eleganza del sassofono.

Quando l’inventore belga Adolphe Sax creò il sassofono nei primi anni del 1840, non poteva immaginare che la sua creazione sarebbe diventata uno degli strumenti più espressivi della musica moderna. Capace di evocare emozioni malinconiche, allegre o seducenti, il sassofono è perfetto per gli assoli emozionanti!

Per non parlare del fascino intramontabile del violino che si perde nella leggenda degli appassionati costruttori dello strumento - il più celebre di tutti i tempi è Antonio Stradivari - e dei suoi grandissimi interpreti.

Molte ovviamente sono le perle di questo album che non si finirebbe di ascoltare, bisogna soffermarsi su capolavori assoluti, che si misurano attraverso l’interpretazione “classica”, di livello eccelso, come non potevamo non aspettarci da artisti di quella caratura.

Naturalmente c’è grande orgoglio per Paolo Paglia, che commenta così la notizia: «Ringrazio Emma Nicòl Pigato e Giovanni Scarpa per avermi voluto annoverare con la mia composizione nel loro splendido disco della Tactus».

Nel merito, Emma Nicòl Pigato ha dichiarato: «Un ringraziamento a Federico Pelle, la cui conclamata competenza e professionalità è stata determinante in studio di registrazione e a Renzo Cresti che ha aggiunto prestigio alla pubblicazione con le sue note di presentazione. La distribuzione nei canali internazionali è prevista per fine anno».