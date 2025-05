Ampia partecipazione a Mondovì per la processione di apertura del mese Mariano [FOTO E VIDEO]

Sentita e ampiamente partecipata la solenne funzione di apertura del mese Mariano, organizzata dalla Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri-Santuario del S.S Nome di Maria, che si è svolta ieri sera, giovedì 1° maggio, per le vie di Breo.

Ad aprire la processione, partita dal Santuario, sono state le numerose confraternite provenienti da tutta la Provincia di Cuneo, con la presenza di una delegazione ligure che ha portato in processione uno splendido crocifisso artistico, il gruppo Alpini e l'accompagnamento della Banda Musicale di Mondovì.

Come da tradizione il corteo ha recitato il Santo Rosario, per l'apertura del mese dedicato alla Madonna, di fronte alle edicole votive presenti sul percorso che si è snodato attraverso via Cottolengo, via Soresi, via Beccaria, via Alessandria per poi concludersi con un momento di riflessione nella chiesa di San Filippo.

La funzione è stata presieduta da Monsignor Francesco Ravinale, vescovo emerito di Asti che, al termine della processione, ha condiviso alcune emozioni con i fedeli: "Questa sera ho avuto da subito la sensazione di essere in mezzo a un popolo in cui mi sento a casa. È stata una serata molto bella e penso che sia quello che avete vissuto anche voi. Abbiamo pregato e cantato e questo ci rimarrà nel cuore. Potrà sembrare banale dire che è stata una 'bella processione', ma non è affatto così perché un'iniziativa del genere non si improvvisa, c'è stato tantissimo impegno e lavoro per prepararla ed è stata possibile grazie ai Padri Filippini, alle Confraternite, ai volontari che hanno portato in spalla la statua della Madonna e a tutti quelli che hanno partecipato.

È stata una bella processione ma non per questo senza fatica. Oggi che abbiamo il mondo con il cuore in gola, in cui aspettiamo la pace giorno dopo giorno, questa processione rappresenta ciò che noi tutti dobbiamo fare: metterci in cammino, seppur con i nostri problemi, per renderci conto che ci sono fatiche che possiamo portare avanti, come abbiamo fatto questa sera, insieme alla Madonna, che è sempre al centro del nostro cuore".

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI

Dal Lunedì al Venerdì

Ore 8.00: Santo Rosario e Santa Messa

Ore 20.30: Santo Rosario, Santa Messa e canto delle Litanie

Il Sabato

Ore 8.00: Santo Rosario e Santa Messa

Ore 11.00: Santa Messa

La Domenica

Sante Messe: ore 8.00 e 9.30, precedute dal Santo Rosario

Ore 17.30: Vespro cantato

Ore 18.00: Santa Messa

Giovedì 8 maggio alle 12

Supplica alla Madonna del Rosario e benedizione delle corone del rosario

Sabato 31 maggio alle 20.30

Santo Rosario e Messa nel chiostro a chiusura del mese Mariano