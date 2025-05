Forum Giovani di Alba, parola al presidente Filippo Currado: "È il nostro tempo, costruiamo un ponte verso le istituzioni"

Non bastano i titoli. Per capire cosa sarà davvero il nuovo Forum Giovani di Alba bisogna ascoltare chi, con una squadra giovane e plurale, ha appena iniziato a guidarlo. Filippo Currado, studente del quinto anno all’Istituto Einaudi, è stato eletto presidente nella seduta d’insediamento del 17 aprile scorso. Al suo fianco, Aurora Beltrandi (Gruppo under 30 Alba in Azione) come vicepresidente, Mattia Papurello (Croce Rossa Italiana) come segretario e Rossana Loisi (Albaazzurra aps), Francesca Rizzolo (In.Differenti) e Allegra Taliano (Liceo Da Vinci) come componenti dell’ufficio di presidenza.

Una squadra variegata, come variegato è l’intero Forum, composto da 34 rappresentanti di associazioni e gruppi giovanili attivi sul territorio e 24 rappresentanti degli istituti superiori albesi, affiancati da un consigliere comunale di maggioranza, uno di minoranza e dall’assessora alle Politiche giovanili Lucia Vignolo. L’organismo ha natura consultiva ed è stato istituito nel 1999 con una delibera del Consiglio comunale, ma per anni è rimasto inattivo. Ora, con 58 membri nominati su bando pubblico, torna a vivere.

"Come ha giustamente ribadito l’assessora Vignolo – sottolinea Currado – l’unica politica che troverà spazio nel Forum sarà quella del fare le cose, e farle bene. Alba è una città di livello, con giovani di livello, e merita un Forum capace di essere all’altezza: concreto, efficace e utile a tutti". Il gruppo di lavoro c’è, la motivazione anche. "Fin dal primo incontro, tutti si sono dimostrati capaci e desiderosi di mettersi in gioco per la città. È un’occasione concreta per contribuire, e lo faremo con responsabilità e passione".

Fondamentale il rapporto con l’Amministrazione comunale, che si è subito rivelato solido e collaborativo. "Con l’assessora Vignolo – aggiunge Currado – pur avendo idee politiche diverse, si è instaurata una collaborazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. È la dimostrazione che quando si lavora per la città, si mettono da parte le appartenenze e si ragiona insieme per il bene comune".

Tra le prime proposte, Currado ha chiara una priorità: "Attivare una Commissione scuola e istruzione. Essendo membro del Comitato Studenti ed ex rappresentante d’istituto, credo che la scuola non debba solo formare, ma anche ispirare. Dovrebbe essere un luogo in cui si esce con più sogni di quelli con cui si è entrati." Accanto a questa, prende forma anche l’idea di una Commissione cittadinanza attiva e consapevole: "Per aiutare i giovani a conoscere meglio come funziona la vita pubblica della nostra città e del nostro Paese. Sarà uno spazio neutro, per avvicinare i ragazzi alle istituzioni e formarli come cittadini consapevoli e partecipi".

Non mancano altri spunti: cultura, sport, turismo giovanile e anche rigenerazione urbana attraverso la street art. "Se regolamentata e progettata con buon senso, può essere uno strumento creativo per riqualificare alcune zone della città." Il Forum è entrato ora nella sua fase operativa, con la prima riunione dell’ufficio di presidenza e la preparazione delle prossime convocazioni. I canali social ufficiali saranno presto attivati e lanciati, aprendo un dialogo diretto con la cittadinanza. "Ci serviranno per condividere idee, iniziative e raccontare ciò che faremo. Il Forum non appartiene a chi lo guida, ma a chi lo vive."