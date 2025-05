Il Distretto del Commercio Terre del Monviso verso il rinnovo della strategia triennale

Il Distretto diffuso del Commercio Terre del Monviso si appresta ad avviare una nuova fase del proprio percorso operativo: entro giovedì 15 maggio 2025 si deve procedere alla conferma del protocollo, del progetto strategico, della cabina di regia e della propria estensione territoriale.

La Regione Piemonte ha infatti avviato la procedura per il rinnovo delle strategie triennali dei Distretti del Commercio, attualmente circa ottanta sul territorio regionale. Questo passaggio richiede la predisposizione di un documento strategico aggiornato che censisca i bisogni del settore commercio a livello locale e raccolga le nuove idee progettuali, da presentare insieme al rinnovo del Protocollo d’Intesa. Dal punto di vista operativo, l’iter di conferma dell’iscrizione nell’elenco regionale dei distretti del commercio prevede la trasmissione alla Regione di una dichiarazione della permanenza dei requisiti già presenti nella precedente fase di istituzione del distretto, la conferma del perimetro e della permanenza nella cabina di regia dei partner obbligatori, una relazione sull’attività svolta e sui progetti realizzati nell’ultimo triennio, il Protocollo d’Intesa aggiornato e firmato dai partner di primo livello, e il Programma Strategico Triennale aggiornato.



Nel frattempo, sono stati completamente rendicontati alla Regione gli interventi realizzati nell’ambito del Piano Strategico 2023-2025, sviluppati principalmente in tre grandi aree di intervento.

La più consistente in termini di risorse economiche ha visto l’erogazione di 150.000 euro di contributi a fondo perduto destinati al miglioramento dell’esteriorità dei punti vendita e all’implementazione digitale delle imprese. Rispetto alle 35 aziende inizialmente ammesse al beneficio nella prima graduatoria di maggio, grazie ad alcune rinunce e alle economie generate è stato possibile finanziare un totale di 39 aziende. Nel dettaglio, sono state finanziate sedici istanze provenienti da attività commerciali del Comune di Saluzzo, per un totale di 71.024,35 euro; quattordici istanze dalla valle Varaita, con richieste da esercizi con sede nei Comuni di Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Venasca e Verzuolo, per complessivi 68.492,22 euro; sei istanze dalle valli Po-Bronda, con domande da attività dei Comuni di Envie, Oncino, Paesana, Rifreddo e Sanfront, per un totale di 25.589,52 euro.

Il bando ha erogato contributi a fondo perduto pari al 60% delle spese sostenute, con un importo minimo di 500 euro e massimo di 10.000 euro (IVA esclusa), generando investimenti complessivi sul territorio per 279.655,79 euro. Per garantire un’equa distribuzione delle risorse, il bando prevedeva il finanziamento di almeno una istanza ammissibile per ciascuno dei Comuni del Distretto.



La seconda area di intervento, con investimenti pari a 90.000 euro totali, ha riguardato i lavori di riqualificazione urbana nel Comune di Pagno, in valle Bronda. Il Comune ha cofinanziato l’intervento con risorse proprie trasferite all’Unione Montana Comuni del Monviso, permettendo il miglioramento dell’arredo urbano e dei camminamenti esistenti nel concentrico del paese, dove sono localizzate tutte le principali attività commerciali.



La terza area di interventi, per una cifra complessiva investita intorno agli 11.000 euro, è stata dedicata alla formazione degli operatori del commercio e all’animazione territoriale, attività svolte dalle associazioni di categoria per favorire l’aggregazione delle imprese, lo scambio di buone prassi e la messa in rete dei servizi, con conseguente miglioramento dell’offerta per i cittadini. Particolarmente significativa è stata la componente formativa per gli operatori, completamente gratuita, realizzata in due cicli distinti e autonomi per rispondere alle numerose richieste di partecipazione pervenute e focalizzata su tematiche di alfabetizzazione digitale: gli argomenti trattati sono stati fondamenti della comunicazione sul web, social media e web marketing con particolare riferimento alla gestione dei social media, fotografia e nuovi media e strumenti di digital advertising. Nelle lezioni sono stati adottati un approccio laboratoriale e modalità interattive, con simulazioni, analisi di casi studio e momenti di confronto, consentendo ai partecipanti di sperimentare strumenti e strategie immediatamente applicabili nelle rispettive realtà aziendali. I corsi hanno risposto alle crescenti esigenze manifestate dai commercianti del territorio, fornendo una panoramica pratica e completa su come posizionare efficacemente la propria attività commerciale sul mercato online.



«I risultati ottenuti nel primo triennio di attività del Distretto diffuso del Commercio Terre del Monviso sono molto incoraggianti e notevoli gli obiettivi raggiunti – commentano i membri della Cabina di Regia –: ciò dimostra la validità di questo strumento voluto dalla Regione Piemonte per rispondere concretamente alle esigenze delle attività commerciali. Un sentito ringraziamento per il prezioso contributo va al manager del Distretto, Alberto Dellacroce, e a tutti gli uffici coinvolti, con un particolare riconoscimento a quelli dell'Unione Montana Valle Varaita, ente capofila: grazie al loro impegno sono stati gestiti con competenza e tempestività gli aspetti amministrativi, tecnici e finanziari di un progetto complesso e articolato. Guardando al futuro, riteniamo essenziale proseguire su questa strada per garantire continuità e ulteriore sviluppo a un progetto che si è dimostrato strategico per l'economia e la vitalità del territorio, non solo nelle aree a domanda debole, come quelle delle due valli coinvolte, ma anche in un centro urbano importante come Saluzzo».



Per la programmazione delle annualità 2023-2025 la Regione Piemonte ha finanziato il progetto strategico del Distretto diffuso del Commercio “Terre del Monviso” per un importo totale di 263.300 euro, di cui 240.000 per spese di investimento e 23.300 di spesa corrente. Il finanziamento regionale è stato di 210.640 euro, pari all’80% del totale; la quota restante è stata coperta con il cofinanziamento dei tre enti che guidano il Distretto, l’Unione Montana Valle Varaita (11.554 euro di cui 10.000 di spese di investimento e 1.554 di spesa corrente) che ne è il capofila, l’Unione Montana Comuni del Monviso (29.553 euro di cui 28.000 di spese di investimento e 1.553 di spesa corrente) e il Comune di Saluzzo (11.553 euro di cui 10.000 di spese di investimento e 1.553 di spesa corrente).