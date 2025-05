Prosegue la rassegna Maraman, progetto coordinato da Espaci Occitan

Prosegue con successo la rassegna Maraman, eventi proposti dalle e nelle 32 strutture museali ed espositive della rete nata nelle Valli Maira, Grana e Stura, progetto coordinato da Espaci Occitan e sostenuto dalla Regione Piemonte.

Sabato 24 maggio l’Ecomuseo Terra del Castelmagno con Il Paese senza Tempo - Museo a cielo aperto dei Babaciu, propone a San Pietro di Monterosso Grana un laboratorio di tecnica e cultura della falciatura manuale con falce, tenuto dagli insegnanti dell’associazione Prometheus e dai Majster di falciatura.

È prevista una parte teorica volta ad approfondire la cultura dello sfalcio coi suoi risvolti antropologici, i legami con la green economy e il modello di sussidiarietà contadina, e una pratica per apprendere i rudimenti dell'uso della falce e la sua gestione.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 8.30 presso il Museo Terra del Castelmagno, Via Mistral 89 a San Pietro Monterosso: introduzione allo sfalcio e procedura di sicurezza; battitura della falce; sfalcio manuale. Dopo la pausa pranzo, prevista tra le 12 e le 14, L’insidia del meriggio: cultura della falciatura, domande e suggestioni. Al termine, alle 16, consegna attestato di partecipazione con omaggio di cote bergamasca di Pradalunga.

Il materiale didattico sarà messo a disposizione dall'associazione; i corsisti potranno portare le proprie attrezzature che verranno valutate e preparate coi maestri per l'uso post corso. Posti disponibili 6. Costo a persona 50 € (pasto escluso). Per info e iscrizioni, che devono pervenire entro il 18 maggio, tel. 3294286890, expa.terradelcastelmagno@gmail.com.

Si segnala che Prometheus con Enaip proporrà prossimamente a Cuneo il primo corso gratuitoda 50 ore di Sfalcio con falce per disoccupati, con certificazione. Info https://enaip.org/xzEY Sabato 31 maggio alle ore 21 il Museo della Canapa e del Lavoro Femminile Fremos, travai e tero a Prazzo Inferiore, Via Nazionale 2, ospiterà Cinzia Dutto, già autrice di romanzi e di raccolte di interviste, per la presentazione del suo ultimo volume La tua stagione. A tutte le donne che pensano di non farcela, LAReditore. Il romanzo racconta la storia di quattro donne, quattro destini che si incrociano, senza saperlo. Profondamente diverse per età, carattere, esperienze, tutte troveranno il modo di iniziare da capo, decidendo di vivere la propria stagione e trovando conforto e supporto l'una nell'altra.

Gentilezza e partecipazione, sullo sfondo della montagna, protagonista anch’essa, si rivelano le due chiavi di lettura della suggestiva e commovente vicenda narrata dall’autrice. Ingresso libero e gratuito.

Per info Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.