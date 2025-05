Torna in provincia “Famiglia sei Granda”: la festa diffusa sarà a Cuneo, Bra, Fossano e Busca

Domenica 4 maggio alle ore 14.45 a Cuneo, davanti alla Biblioteca 0-18 in via Santa Croce, prenderà il via la passeggiata “L’affido familiare in cammino: una famiglia per ogni bambino”, organizzata da Anfaa – Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e dall’associazione comunità Papa Giovanni XXIII. Questo appuntamento è il primo di nove eventi che compongono “Famiglia sei Granda”, la grande festa diffusa della famiglia ideata dal Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo, in concomitanza con la Giornata internazionale della famiglia del 15 maggio. Bra, Fossano e Busca sono le altre città coinvolte nell’iniziativa che, fino a domenica 8 giugno, proporrà incontri di condivisione e di festa, per cinque fine settimana consecutivi. Il primo appuntamento prevede una camminata che, dalla Biblioteca dei piccoli di Cuneo proseguirà fino alla parrocchia del Cuore Immacolato di Maria per ricordare la data in cui il 4 maggio 1983 è stata promulgata la legge 184, con cui veniva istituito e disciplinato l’affidamento familiare e per supportare la richiesta di istituire nella stessa data la giornata nazionale dell’affidamento familiare. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.forumfamigliecuneo.org.

“I diversi appuntamenti di ‘Famiglia sei Granda’’ che si susseguiranno nei quattro fine settimana di maggio e nel primo di giugno, a Cuneo, Bra, Fossano e Busca vogliono essere occasione per riunire tante famiglie e per condividere riflessioni, giochi e divertimento, coinvolgendo la moltitudine di realtà che operano per il bene della collettività – spiega Silvio Ribero, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Cuneo -. Ancora una volta ringraziamo le associazioni che fanno parte del Forum Famiglie Cuneo ovvero ABC Piemonte, ACLI provinciale, Af-Fidati, AGe provinciale, AGESC, Amci, ANFN, CAV, CIF provinciale, UCIIM, Coldiretti, Consultori familiare UCIPEM, CSI Cuneo, Famiglia e dintorni, Famigliarmente Alba, Liretta, Movimento Cristiano Lavoratori, Movimento Famiglie Nuove, Movimento per la vita, OASI giovani, Papa Giovanni XIII e SOS Sangue, unitamente alle Consulte delle Famiglie dei Comuni di Bra e Busca.”

Il calendario completo degli appuntamenti di “Famiglia sei Granda” 2025:

Venerdì 9 maggio 2025, alle 10, presso il Centro Polifunzionale “G. Arpino” (largo della Resistenza), a Bra, si terrà l’incontro “Budget di famiglia: strumenti per una migliore gestione dell’economia familiare“, con le consulenti e educatrici finanziarie Giulia Grignani e Marta Andrate. L’appuntamento fa parte di una serie di momenti di riflessione proposti dalla Consulta Famiglie di Bra e dall’associazione Rete Mamma, nell’ambito di “Ricomincio da me”. Durante l’evento, gli eventuali bambini presenti saranno intrattenuti con proposte ludiche (su prenotazione almeno tre giorni prima dell’evento).

Sempre venerdì 9 maggio 2025, ma alle 20.45, nella palestra dell’istituto CNOS-FAP di Fossano (ingresso in via San Francesco), ci sarà l’incontro “Spera, ragazzo spera“. In tema con il giubileo della speranza, Nicoletta Musso, mediatrice famigliare e consulente in sessuologia, e Davide Oreglia, coordinatore della Cittadella della Carità, condivideranno un dialogo sulla “speranza” con adulti, figli e allievi adolescenti.

Domenica 11 maggio 2025, alle 15, in via Roma a Fossano, la domenica pomeriggio si trascorrerà in compagnia tra giochi, spettacoli e creatività con “Insieme è più bello!“. Partecipano all’organizzazione l’amministrazione comunale, il Centro per le Famiglie – Consorzio Monviso Solidale, l’Ufficio Diocesano per la Famiglia e le associazioni di volontariato, di promozione sociale e culturali fossanesi. In particolare: Ass. Nazionale Vigili del Fuoco sez. Fossano, Ufficio Diocesano per la Famiglia, Centro per le Famiglie, Doposcuola CAP, Ass. Scacchi Fossano, Ass. L’Arcipelago, Centro Diurno “Il mosaico”, Fondazione Fossano Musica, Azione Cattolica e il Mago Zapotek, con il suo sempre strabiliante spettacolo di magia.

Sabato 17 maggio 2025, alle 10, presso il Centro Polifunzionale “G. Arpino” (largo della Resistenza), a Bra, ci sarà “Rete Mamma ascolta“ con il direttivo dell’associazione e l’intervento della psicologa e psicoterapeuta Alessia Olocco.L’incontro darà spazio al dialogo e al confronto, per intrecciare fili e relazioni, condividere esperienze e difficoltà e per supportarsi. L’iniziativa è organizzata nell’ambito di “Ricomincio da me”, una serie di appuntamenti proposti dalla Consulta Famiglie di Bra e dall’associazione Rete Mamma. Durante l’evento, gli eventuali bambini presenti saranno intrattenuti con proposte ludiche (su prenotazione almeno tre giorni prima dell’evento).

Domenica 18 maggio 2025, dalle 11, presso il Parco Ingenium, il parco-Museo dell’Ingenio di Busca (via Monsignore Ossola) si terrà “A tavola col mondo“, la dodicesima edizione della festa interculturale di Busca, con famiglie provenienti dai diversi continenti. Dopo il pranzo in modalità pic-nic, giochi, canti e balli tradizionali e giochi itineranti per le famiglie, per vivere come una festa la tematica dell’accoglienza e della condivisione.

Sabato 24 maggio 2025, alle 10.30, nel Parco del Maira di Busca (piazza Papa Giovanni Paolo II), i protagonisti saranno i più piccoli con la “piantumazione dell’albero della leva 2024“. Un modo per festeggiare i nuovi nati, sempre più preziosi visto l’inverno demografico. La messa a dimora del nuovo albero andrà ad abbellire il Sentiero sul Maira in via di allestimento.

Domenica 8 giugno 2025, doppio appuntamento a Bra. Alle 9, in piazza Caduti della Libertà, ci sarà “Bici in città“, la biciclettata non competitiva all’insegna dello sport, della salute e della tutela dell’ambiente, a cura della Uisp. Mentre alle 14.30, piazza Giolitti ospiterà “Famiglie in Festa!”, un pomeriggio di intrattenimento per bimbi e ragazzi con giochi, musica e spettacoli. In caso di maltempo le attività si sposteranno presso il Centro Polifunzionale “G. Arpino” adiacente alla biblioteca, in largo Resistenza