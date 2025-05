Una delegazione fariglianese a Monaco per consegnare la cittadinanza benemerita agli Scout alla presenza della principessa Carolina [FOTO]

Un'esperienza di condivisione e collaborazione, ma soprattutto di amicizia quella che si è instaurata tra il Comune di Farigliano e il gruppo Guide Scouts del Principato di Monaco che, da diversi anni, operano sul territorio fariglianese con interventi di manutenzione e pulizia lungo il Tanaro.

Proprio per questo l'amministrazione ha scelto di conferire loro la cittadinanza benemerita che è stata ufficializzata con la consegna della pergamena a Monaco, in occasione di una cena di beneficenza che si è svolta lo scorso mercoledì 30 aprile, all'hotel "Le Méridien Beach Plaza".

Il sindaco Ivano Airaldi, con il vice Marco Giachello e l'assessore Andrea Bertone non ha portato solo il riconoscimento, ma anche diversi prodotti locali delle diverse aziende del territorio fariglianese: dai formaggi di Beppino Occelli, ai dolci di "Gat Dus" con i vini di Anna Maria Abbona, Giacolino Gillardi, Bevione, Cantine Manfredi, Il Vigneto, Eraldo Revelli, GD Vajra, agriturismo "La cantina", azienda vitivinicola Luciano e Gualtiero Revelli, Poderi Cellario, Cantina del Ciabot e azienda agricola Raineri.

"Volevamo cogliere l'occasione per portare un po' del nostro territorio con noi - dice il sindaco - e per questo abbiamo allestito una piccola vetrina dei diversi prodotti enogastronomici che sono delle vere e proprie eccellenze: è stato un modo per farli conoscere e apprezzare a tutti gli ospiti dell'evento.

La serata è stata davvero emozionante, curata in ogni dettaglio, e ha visto la presenza della principessa Carolina di Monaco, principessa di Hannover che è presidente onorario degli Scout. Siamo grati al gruppo per quanto fatto a Farigliano e non vediamo l'ora di ospitarli nuovamente".