Nasce il Primo Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari – Premio “Gabriele Cappa”

Confartigianato Cuneo e AgenForm-Consorzio annunciano la prima edizione del Concorso Nazionale per Giovani Casare e Casari – Premio Gabriele Cappa 2025, un'iniziativa dedicata a valorizzare le nuove generazioni di professionisti della caseificazione. Il premio è dedicato a Gabriele Cappa del caseificio Sepertino, ottimo casaro ed ex allievo AgenForm, che ci ha lasciato troppo presto.

Il concorso si articola in due categorie:

Lavoratori in caseificio , rivolto a giovani tra i 18 e i 40 anni impiegati in stabilimenti di produzione in Italia.

, rivolto a giovani tra i 18 e i 40 anni impiegati in stabilimenti di produzione in Italia. Studenti di scuole superiori, con istituti che offrono corsi di tecnologia casearia e laboratori di produzione.

L'evento si svolgerà presso AgenForm-Consorzio a Moretta (CN) il 17 maggio 2025, con la premiazione prevista per ottobre 2025.

I partecipanti si sfideranno nella produzione di formaggi appartenenti a specifiche categorie. Una giuria di esperti del settore valuterà i campioni, fornendo ai concorrenti feedback dettagliati. I vincitori riceveranno premi in denaro e voucher per corsi di formazione, oltre alla possibilità di un’esperienza esclusiva a "Cheese 2025" a Bra.

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 maggio 2025. Per le scuole è previsto il supporto di Confartigianato per la spedizione e consegna dei prodotti in gara.

La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario entrare in bit.ly/premio-gabriele-cappa, scaricare il regolamento e i moduli di iscrizione e partecipazione. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del concorso all'indirizzo tallone@agenform.it