A Piasco si parla di disturbi dell'alimentazione e della nutrizione con specialisti

Si parla di «epidemia silenziosa» perché i numeri sono impressionanti. Si stima che soffrano di Disturbi dell'alimentazione e della nutrizione più di 3 milioni di persone in Italia, perlopiù adolescenti: tra il 5% e l'8-10% delle ragazze e circa lo 0,5-1% dei ragazzi. L'età più colpita è quella che va dai 13 ai 25 anni. Ma l'età d'esordio è sempre più bassa: ci sono bambini che si ammalano già a 11, 12 anni.

Ne parliamo a Piasco l'8 maggio alle 20,45 presso la Sala Polivalente.

Interverranno l'Associazione A-fidati, la Dott.ssa Marianela Zamora, medico specialista in psichiatria e referente per i disturbi dell'alimentazione, la Dott.ssa Silvia Gastaldelli, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice del gruppo sostegno per i familiari, la Dott.ssa Elide Voglio, dietista referente centro DAN Saluzzo, la Dott.ssa Arianna Encin e la Dott.ssa Silvia Rodano, dietiste ed assistenti ai pasti assistiti.