A Saluzzo il 12 e 13 maggio il Festival della Sostenibilità avrà ospite lo scienziato Stefano Mancuso

La Cartiera supporta l’evento in programma a Saluzzo il 12 e 13 maggio. Iniziative e animazioni per le scuole e una serata aperta al pubblico, ospite Stefano Mancuso, scienziato e divulgatore esperto di etologia delle piante.

L’impegno dello stabilimento Smurfit Westrock di Verzuolo nei confronti delle comunità del territorio in cui opera continua con una serie di iniziative dedicate in particolare ai giovani. La multinazionale del packaging a base carta, che in provincia di Cuneo conta la più grande cartiera d’Italia e il nuovo impianto di riciclo inaugurato ad aprile, sarà promotore del Festival della Sostenibilità.

La manifestazione è in programma a Saluzzo il 12 e 13 maggio nel teatro della ex caserma Musso, con il patrocinio dei Comuni di Saluzzo e Verzuolo.

Obiettivo: sensibilizzare le giovani generazioni e la popolazione in generale su temi rilevanti come l’impatto ambientale e l’economia circolare, oltre che su discipline STEM e agenda ONU 2030. In particolare, circa 500 studenti delle classi quarta (primaria) e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, già ospiti dell’impianto Smurfit Westrock con l’iniziativa “Scuole in Cartiera”, potranno partecipare a laboratori, spettacoli musicali, letture, giochi cooperativi. Ad esempio, l’esperienza di realtà aumentata che, attraverso speciali visori, consente di entrare nella realtà virtuale per avvicinare gli alunni ai 17 goals dell’Agenda Onu 2030.

La sostenibilità non è un tema solo per i ragazzi: è necessario sensibilizzare anche gli adulti sull’urgenza di salvaguardare il nostro pianeta. Per farlo, Smurfit Westrock offrirà alla popolazione locale una serata speciale il 13 maggio al teatro Magda Olivero di Saluzzo. A intrattenere e a stupire il pubblico sarà Stefano Mancuso, fondatore della neurobiologia vegetale e appassionato divulgatore, che racconterà con il suo stile inconfondibile dell’intelligenza delle piante e della loro straordinaria capacità di comunicare tra loro. La sua performance sarà riprodotta da una graphic visualiser, che avrà il compito di raccontare i contenuti dell’intervento di Mancuso con disegni e fumetti proiettati in tempo reale. Perché le parole sono ancora più potenti se accompagnate dalle immagini.

La partecipazione alla serata è gratuita fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi è sufficiente inquadrare il qr code e registrarsi.