A Tarantasca un incontro con il fondatore della Fondazione Ema Pesciolinorosso ETS

Arriva a Tarantasca, mercoledì 7 maggio alle ore 20.25 presso Spazio Giovani “T-centro” – Via Pino Isasca 6, una delle testimonianze più toccanti ed autentiche degli ultimi anni: Papà Gianpietro Ghidini, fondatore della Fondazione Ema Pesciolinorosso ETS, incontra giovani, genitori e insegnanti per condividere la sua storia e quella di suo figlio Emanuele, scomparso a soli 16 anni.



Con oltre 2.000 conferenze in Italia e all’estero, Papà Gianpietro racconta con straordinaria forza e umanità l’importanza delle relazioni, l’origine delle dipendenze, il valore della vita e la capacità di trasformare il dolore in un messaggio d’amore e speranza.



Temi della serata: la storia vera di un padre e di un figlio, l’importanza del dialogo e del rapporto genitori/figli, le dipendenze: droghe, alcol, smartphone e il valore delle scelte, il senso della vita, la resilienza.



Gianpietro, già relatore TEDx e autore dei libri “Lasciami Volare” ed “Era tutto perfetto”, ha ricevuto numerosi premi nazionali per il suo impegno sociale, tra cui il Premio del Parlamento per la Legalità Internazionale, il Premio Campione per i Giovani (City Angels)ed il Premio della Bontà 2024.



Evento organizzato dal Comune di Tarantasca con il contributo della Fondazione CRC e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo M. Isoardo – B. Vanzetti.