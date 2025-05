“Ambiente e sostenibilità”: un nuovo ciclo di incontri presso gli spazi Plin

Prende il via venerdì 16 maggio il ciclo di incontri afferente alla tematica “Ambiente e sostenibilità”. Gli spazi Plin del Rondò dei Talenti di Cuneo (via Gallo, 1) sono pronti ad accogliere l’ultima tranche del calendario 2024/2025. Prima della pausa estiva, sarà il “green” a portare a Plin ospiti di primo rilievo impegnati nella tutela e nella divulgazione dell’educazione ambientale.

“Tutela dell'ambiente e delle aree verdi: strumenti applicativi e promozione dell'educazione”, è questo il titolo del panel che vede come relatori Gianfranco Demichelis, assessore all’Ambiente, al Verde pubblico e al Parco fluviale del Comune di Cuneo, Erika Chiecchio in rappresentanza dell’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime, Davide Rossi a nome del Parco del Monviso e Monica Delfino per il Parco fluviale Gesso e Stura.

Cosa possono fare le Amministrazioni e gli enti di gestione per unire la fruizione degli spazi verdi alla consapevolezza della delicatezza degli habitat naturali? E come si possono veicolare all’esterno i concetti di educazione civica e ambientale, così importanti per sensibilizzare i cittadini?

Gli strumenti normativi esistono e vengono applicati con competenza e rigore, ma talvolta questo non è sufficiente: l’ambiente è un patrimonio collettivo, un bene di tutti, e come tale dovremmo trattarlo, prendendocene cura responsabilmente.

La divulgazione passa anche dagli incontri frontali, dove ospiti e pubblico possono 2 confrontarsi in un’osmosi arricchente, capace di gettare semi per il futuro.

Appuntamento quindi per venerdì 16 maggio alle ore 17 presso gli spazi Plin al secondo piano del Rondò dei Talenti di Cuneo.

