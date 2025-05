Brondello: concerto “Aspettando la festa della mamma”

Sabato 3 maggio, alle 21 a Brondello,la Pro Loco ed il Comune di Brondello, in collaborazione con l'associazione culturale Flauto Magico organizza la seconda edizione del concerto “Aspettando la Festa della Mamma" per regalare una serata di allegria a tutti i brondellesi e non.

Il concerto verrà eseguito dal coro "Piccola Valle", un gruppo amatoriale composto da amici e appassionati di canto e musica.

Essendo la serata dedicata a tutte le mamme, la Pro Loco renderà omaggio alla “Mamma Sprint” e alla “Mamma Cuore” del paese. Un piccolo gesto per celebrare il loro importante ruolo all'interno della comunità.

"Un evento reso possibile dalla collaborazione tra associazioni e Pro Loco , che ci rende felici di poter celebrare il ruolo della madre nella società. Invitiamo tutti a venire a trovarci ed ad ascoltare un bel concerto in amicizia - l'invito del Sindaco Paolo Radosta-"..

Il concerto avrà luogo negli spazi del Salone Polivalente Comunale in via Villa 6.

L'ingresso è gratuito e verranno raccolte offerte libere facoltative devolute in parte in beneficenza.