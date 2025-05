"Proprietari più consapevoli per una Cuneo a misura di cane!" via alla terza edizione

Per tre mercoledì di fila, il 21, il 28 maggio e il 4 giugno, dalle ore 20 alle ore 22.30, si terrà presso la Sala Vinaj in Via Roma 4 a Cuneo la terza edizione del PROGETTO PROPRIETARI CONSAPEVOLE “Proprietari più consapevoli per una Cueno a misura di cane!”, il corso tenuto dal Medico Veterinario Andrea Imbimbo e dall'Educatrice Cinofila Sara Votero Prina.

L’evento, organizzato dalla Associazione Insieme, è sponsorizzato dalla farmacia Agricolfarma e dalla Clinica Veterinaria Cuneese. Saranno tre gli incontri che vedranno lezioni pratiche e teoriche in cui si affronteranno numerose tematiche del mondo canino.

Per alcuni degli incontri è prevista non solo la presenza dei proprietari ma anche dei loro fedeli amici a quattro zampe. Nel corso delle lezioni verranno forniti numerosi spunti sulla corretta gestione del cane di tipo sanitario, etologico e comportamentale, sia negli spazi privati che all’esterno della città.

Una grande occasione per tutti coloro che intendono diventare proprietari più consapevoli nella gestione dell’animale e rafforzare il legame con il proprio cane. Il corso è gratuito e i posti sono limitati.

Per richiedere la propria iscrizione, si prega di inviare una mail a proprietarioconsapevole.cuneo@gmail.com