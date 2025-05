Ad Alba un avanzo di amministrazione da 9,4 milioni: 4 saranno investiti su impianti sportivi, strade, quartieri, scuole

Il Consiglio comunale di Alba martedì 29 aprile ha approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024. L'avanzo di amministrazione ammonta a 9,4 milioni di euro. Con la variazione di bilancio l'amministrazione in carica ha deciso di destinare 4,7 milioni di euro a un corposo piano di interventi destinato a impianti sportivi, strade, quartieri, scuole.

La cifra più alta, 1,5 milioni di euro, è stata destinata ad un restyling completo dell'impianto sportivo Augusto Manzo nel quartiere San Cassiano, atteso ormai da diversi anni anche per rendere possibili le omologazioni. La spesa più grossa servirà per il rifacimento della pista di atletica, una parte delle risorse verrà invece utilizzata per ristrutturare la palazzina degli spogliatoi.

475 mila euro sono stati destinati alla manutenzione straordinaria dei sedimi stradali con l’obiettivo di aumentare la sicurezza, 400 mila alla rifunzionalizzazione di Strada di Mezzo, dove si prevede un intervento su alberature, regimazione delle acque e rifacimento dei marciapiedi.

Stessa cifra, 400 mila euro, sarà utilizzata per acquisire il fabbricato da destinare a sede del Commissariato di Polizia, grazie al quale Alba e il territorio stanno lavorando con Prefettura e Questura per aprire un nuovo importante presidio di sicurezza.

Per il rifacimento del Palazzo Mostre e Congressi saranno investiti 250 mila euro, intervenendo sostanzialmente su impianti, servizi igienici e tinteggiature.

Altra spesa di rilievo sono i 200 mila euro per sistemare il Parco Sobrino, così come i 115,5 mila euro per l'acquisto del terreno per l'atteso campo da rugby e 105 mila destinati a diversi interventi di manutenzione diffusa nei quartieri.

Alle scuole sono stati destinati 148 mila euro, tra interventi all'asilo nido Il Fiore, la scuola primaria Umberto Sacco e la scuola primaria Michele Coppino, a cui si aggiungono 54 mila per l’incremento dei fondi per il funzionamento della mensa scolastica. Da segnalare anche, 140 mila per la manutenzione dei mini alloggi per anziani in via Mameli e 90 mila euro per poter organizzare i centri estivi.

L'Amministrazione ha, inoltre, deciso di investire 200 mila euro per poter procedere ad una revisione organica dopo oltre un decennio del Piano regolatore generale comunale, aggiornandolo rispetto alle istanze emerse in questi ultimi anni.