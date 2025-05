Costigliole Saluzzo, il sindaco Nasi interviene sul ritiro delle deleghe all’assessore Anghilante: “Scelta necessaria per allentare le tensioni”

Era da tempo che a Costigliole Saluzzo non si registrava una partecipazione di pubblico così massiccia ad un Consiglio comunale.

Segno evidente che l’improvviso (e inatteso) “licenziamento” dell’assessore Paola Anghilante ha suscitato attenzione sia in paese che all’esterno.

Il sindaco Fabrizio Nasi ha voluto chiarire le ragioni del suo atto.

Gli abbiamo rivolto alcune domande per cercare di capirne di più.

Sindaco Nasi, perché questa decisione di revocare le deleghe all’assessore Paola Anghilante?

“La mia scelta, legittima, di togliere le deleghe all'assessore è amministrativa e politica al tempo stesso ma non ha nulla ha a che vedere con la politica “partitica”. Si tratta di una decisione volta ad arrestare le forti tensioni che minavano la serenità e l'operatività della giunta”.

A molti è parso un fulmine a ciel sereno, nel senso che non si era avuta percezione di contrasti nell’esecutivo…

“L'assessore uscente aveva manifestato in più occasioni l'impressione di non gradire, arrabbiandosi, che gli altri assessori si occupassero delle sue deleghe, pur in spirito di collaborazione. Io e gli altri assessori abbiamo invece sempre ritenuto che lo spirito di collegialità fosse alla base del buon funzionamento della giunta. Per dirla in termini più espliciti: in un piccolo Comune un’eccessiva rigidità sulle deleghe non è proficua”.

La sua scelta è stata condivisa dal gruppo consiliare?

“Ho avuto vari colloqui, singolarmente, con ciascun assessore e anche con i consiglieri di maggioranza nei quali ho verificato la disponibilità di ciascuno a far prevale lo spirito di gruppo e, soprattutto, l’interesse del paese rispetto a quello del singolo”.

Si è parlato di “insofferenze” riferite alla partecipazione di Paola Anghilante al congresso del circolo Pd del Monviso, che alcuni di voi pare non abbiano gradito. Che cosa risponde a queste insinuazioni?

“La dimostrazione, quasi scientifica, che la volontà di creare contrasti partitici

non è da addebitarsi al gruppo consiliare e nello specifico alla giunta l'ho avuta nel Consiglio comunale di mercoledì 30 aprile. La presenza di un consigliere regionale Pd (Mauro Calderoni) e di due suoi colleghi di partito (Paolo Allemano e Gianluca Arnolfo), mi fa ora sospettare che i crescenti contrasti emersi in giunta negli ultimi mesi fossero frutto di un disegno di partito, esterno al Comune di Costigliole”.

Forse erano interessati a capire che cosa stava succedendo…

“Ci mancherebbe. Rilevo però che il consigliere regionale non ha neppure salutato il sottoscritto non tanto in quanto Fabrizio Nasi, ma in quanto sindaco e dunque rappresentante dei suoi cittadini. Questo, me lo lasci dire, è qualcosa di più di una semplice scortesia personale”.

Ritiene che la situazione determinatasi avrà delle ripercussioni sulla vita amministrativa, visto che manca un anno alle elezioni amministrative?

“Non credo proprio. Tutto ciò non fa che crescere la convinzione mia, della giunta e del Consiglio comunale a proseguire con maggiore determinazione negli importanti interventi che sono da tutti condivisi: ultimare la scuola e le relative aree esterne; procedere celermente alla realizzazione dell'asilo nido; ultimare i locali ricettivi all'interno della cascina Sordello (teatro dei bambini e locali di accoglienza); sistemare le aree urbane nel centro storico (nell'ambito di bando borghi); continuare a sostenere e trasformare la nostra casa di riposo in accordo e condivisione con il nuovo gestore; attivare il funzionamento dei locali del coworking; rafforzare le sagre e i gemellaggi posti in essere (allo scopo di valorizzare e promuovere l'economia locale); aumentare il supporto alle associazioni del paese, compresa la banda musicale che sta diventando un punto di riferimento (con il modello che è stato definito dall'esterno come “modello Costigliole”); ultimare il progetto della creazione del Consiglio dei ragazzi, richiesto ripetutamente dagli assessori. Il tutto allo scopo di incentivare economie di agglomerazione quale processo utile alla crescita e allo sviluppo del paese”.

Ha già individuato il nuovo assessore?

“Sto verificando le disponibilità dei consiglieri e facendo le opportune valutazioni. Credo che entro un mese – forse già nel prossimo Consiglio comunale - nominerò il nuovo assessore”.