Costigliole Saluzzo, Paola Anghilante: “Una scelta radicale, dalle motivazioni impalpabili. Continuerò a impegnarmi per la comunità”

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi, espresse sia nella seduta di Consiglio di mercoledì scorso che nell’intervista, non si è fatta attendere la replica dell’assessore Paolo Anghilante, cui Nasi aveva affidato le deleghe a Cultura, Istruzione, Politiche giovanili e Servizi sociali.

Deleghe che sono state ora ritirate determinando in questo modo la sua estromissione dalla giunta.

“Sono umanamente provata da questa scelta così radicale e dalle inconsistenti motivazioni che l’hanno accompagnata”.

Così Paola Anghilante commenta la sua revoca dall’incarico di assessora del Comune di Costigliole Saluzzo, disposta con decreto del sindaco Fabrizio.

La motivazione ufficiale parla di “mancata condivisione degli indirizzi programmatici e di conseguenza il venir meno del rapporto fiduciario”.

Una formula che Anghilante definisce “sradicata dalla realtà dei fatti”.

“Durante la stesura della relazione di fine mandato, che ho preparato per il Consiglio, ho ripercorso delibere approvate all’unanimità, lettere di partnership, richieste di finanziamento firmate dallo stesso sindaco. E più procedeva la ricostruzione, più cresceva il mio stupore di fronte alla voce dell’ordine del giorno che annunciava la mia revoca. Nel corso della seduta consiliare, il sindaco ha fatto riferimento ad una ricerca di visibilità personale da parte dell’ex assessora, al di fuori dell’ambito comunale.

Un’affermazione fumosa – ribatte Anghilante – che non trova riscontro concreto nei fatti e su cui ho chiesto chiarimenti, ricevendo risposte vaghe e generiche. Confido che questo passaggio non faccia riferimento alla mia diversa visione politica rispetto ad altri esponenti della giunta, più in sintonia con il vertice. In Consiglio, Nasi mi ha rivolto un invito a continuare a collaborare. Un passaggio che lascia perplessi visto che avviene nello stesso momento in cui dichiara venuto meno il rapporto fiduciario nei miei confronti.

Mi sono sentita molto sola in giunta nelle ultime settimane, ma anche serena per la coerenza con cui ho operato allineata al gruppo, esprimendo sempre parere favorevole nella votazione delle delibere che delineavano quelli che il sindaco definisce ‘gli indirizzi programmatici’.

Ringrazio le persone che mi sono state vicine, con la presenza o con le parole, chi è intervenuto in Consiglio con sincerità e commozione – sia tra le fila della maggioranza che della minoranza – e chi ha assistito, testimone di un atto che considero violento nelle modalità e nei contenuti, oltre che infondato nelle giustificazioni. La lista di maggioranza, nella tradizione di Costigliole, è sempre stata una lista civica, inclusiva, plurale, “e tale dovrebbe restare”, aggiunge l’ex assessore. La pluralità di opinioni è una ricchezza. Ritenere che sia un intralcio è un pensiero pericoloso, che rischia di allontanarci dalla libertà e dai diritti per cui altri, prima di noi, hanno lottato. La democrazia va difesa, ogni giorno, in ogni ambito. Mi impegnerò affinché alla nostra comunità venga data la possibilità di scegliere una voce alternativa.

Ora si apre un nuovo capitolo – conclude – in cui continuerò a dedicare parte del mio tempo, con lo stesso spirito di servizio e ancor più convinzione, per il bene della nostra comunità”.