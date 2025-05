"Il lavoro non è uno slogan": gazebo di Fdi a Bra per promuovere le iniziative in merito

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Lavoro non è uno slogan”: a due anni e mezzo di Governo, Fratelli d’Italia porta sul territorio i risultati ottenuti in termini di occupazione.

Oggi, venerdì 2 maggio a Bra, in via Cavour zona pedonale, il Circolo braidese di Fdi, unitamente al Presidente Provinciale William Casoni, all’ on. Monica Ciaburro, all’Assessore regionale Paolo Bongioanni, al Responsabile Regionale del Dipartimento Lavoro Roberto Russo e a vari rappresentanti dei Circoli provinciali, organizzeranno un gazebo per promuovere le importanti e qualificanti politiche sul lavoro di Fratelli d’Italia in ambito nazionale e regionale.

In sintesi, alcuni risultati: oltre un milione di nuovi contratti a tempo indeterminato, record di occupazione con oltre 24 milioni di persone che lavorano, con il più alto tasso di occupazione di sempre. Il primo Governo guidato da una donna è anche quello che ha raggiunto il tasso di occupazione femminile piu’ elevato della storia; scende inoltre il tasso di disoccupazione, addirittura di sette punti percentuali rispetto al 2022.

Queste, infine, le principali misure di Fdi in Regione Piemonte grazie all’intenso lavoro del Vicepresidente e Assessore al Lavoro e Istruzione Elena Chiorino: provvedimento Forma Lavoro per garantire formazione, dignità e futuro ai lavoratori percettori di ammortizzatori sociali; Cantieri di lavoro per disoccupati per sostenere concretamente chi è privo di ammortizzatori sociali; prolungamento orario degli asili nido comunali per supportare le famiglie, l’occupazione femminile e la natalità.