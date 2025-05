Nuove tende alla scuola dell’infanzia di Costigliole Saluzzo per il comfort di bambini

Sono state recentemente posizionate le nuove tende alla scuola dell'infanzia di Costigliole Saluzzo, un intervento mirato a migliorare il benessere quotidiano dei bambini e delle insegnanti all’interno del plesso scolastico.

“È un piccolo accorgimento – spiegano dall’amministrazione comunale – che abbiamo sostenuto economicamente e che era stato richiesto dalle insegnanti nei locali più esposti al sole in alcune ore della giornata”.

La scuola dell’infanzia di Costigliole è un servizio pubblico di primaria importanza per i costigliolesi.

Di recente costruzione, l’edificio scolastico si distingue per la qualità e la funzionalità degli spazi, sia interni che esterni, pensati per accogliere i più piccoli in un ambiente sereno e stimolante.